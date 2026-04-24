Comunali Reggio, troppi candidati? I numeri raccontano un’altra storia

A Reggio Calabria si avvicina il voto del 24 e 25 maggio 2026 e, insieme alla campagna elettorale, cresce anche la polemica sul numero dei candidati in campo. Il ragionamento, in città, è già diventato quasi un refrain: “Si candidano tutti“. Una frase che sottintende un giudizio netto, e spesso severo, sulla qualità delle candidature. Come se l’aumento dei nomi in lista fosse automaticamente il segnale di un abbassamento del livello politico.

Ma i numeri, almeno rispetto al passato più recente, dicono altro.

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Meno liste e meno candidati rispetto al 2020

In questa tornata elettorale, salvo sorprese dell’ultima ora, le liste in campo dovrebbero essere 21, con 4 candidati a sindaco: Francesco Cannizzaro per il centrodestra, Mimmo Battaglia per il centrosinistra, Eduardo Lamberti Castronuovo per il polo civico e Saverio Pazzano con La Strada.

La distribuzione prevista è questa: 12 liste per il centrodestra a sostegno di Cannizzaro, 6 per il centrosinistra con Battaglia, 2 per il polo civico di Lamberti Castronuovo e 1 per Saverio Pazzano. Il numero massimo teorico dei candidati al Consiglio comunale sarebbe quindi 672. Il calcolo è semplice: 21 liste per un massimo di 32 candidati ciascuna. Un dato ancora potenziale, perché le liste non sono state formalmente presentate e non è possibile conoscere il numero definitivo. Ma si può benissimo ipotizzare che il numero sia più basso in quanto non sempre le liste vengono completate per intero.

Il confronto con il 2020

Il paragone con le ultime comunali ridimensiona però la polemica. Nel 2020, a Reggio Calabria, le liste erano 32, i candidati a sindaco 9 e gli aspiranti consiglieri comunali 914. Allora la scheda elettorale era molto più affollata: 11 liste per Giuseppe Falcomatà, 10 per Antonino Minicuci, 4 per Angela Marcianò, 2 per Saverio Pazzano e una lista ciascuno per Fabio Putortì, Klaus Davi, Giuseppe Siclari, Fabio Foti e Maria Laura Tortorella.

Tradotto: nel 2026, almeno sulla carta, Reggio avrà 11 liste in meno, 5 candidati sindaco in meno e fino a 242 candidati consiglieri in meno rispetto alla precedente tornata.

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La politica larga non è una novità

La sensazione di una campagna elettorale invasa dai candidati, quindi, non nasce solo dai numeri. Nasce anche dal clima. Dai social. Dalle foto profilo che cambiano. Dai santini già in circolazione. Dai messaggi privati. Dai gruppi WhatsApp. Dal porta a porta frenetico. La candidatura, oggi, è molto più visibile rispetto al passato. Ogni aspirante consigliere comunica, pubblica, cerca spazio, prova a farsi riconoscere. E questo moltiplica la percezione di una corsa affollata. Ma la politica reggina, soprattutto nelle elezioni comunali, è sempre stata larga. Lunga. Capillare. Fatta di partiti, civiche, movimenti personali, reti familiari, quartieri, professioni, associazioni e piccoli mondi di riferimento.

Il vero tema resta la qualità

Questo non significa che la polemica sia del tutto infondata. Il punto però non è quanti siano i candidati. Il punto è chi siano, cosa propongano e quale idea di città portino dentro la campagna elettorale. A Reggio Calabria il Consiglio comunale non è un premio di partecipazione. È il luogo in cui si discutono bilanci, servizi, sviluppo urbano, rifiuti, trasporti, periferie, welfare, turismo, cultura e rapporti con la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Per questo il tema della qualità resta centrale. Ma non può essere misurato solo contando le liste. I numeri raccontano una realtà diversa dalla percezione: nel 2026 i candidati saranno tanti, ma meno del 2020. La vera differenza la faranno il livello del confronto, la serietà delle proposte e la capacità dei cittadini di distinguere tra chi cerca solo un posto in lista e chi ha davvero qualcosa da dire alla città.