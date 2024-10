Chi è Maria Laura Tortorella, candidato sindaco di Reggio Calabria

Maria Laura Tortorella è nata il 5 giugno 1964.

Il curriculum

ha conseguito la laurea in economia e commercio con la votazione di 110/110 e lode accademica nel marzo 1987 presso l’Università degli Studi di Messina e nello stesso anno ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista.

Nel 1992 ha conseguito anche l’abilitazione all’insegnamento di discipline Aziendali, Commerciali e Giuridiche per gli Istituti Superiori.

Nel maggio del 2003 ha conseguito la seconda laurea in scienze politiche con indirizzo politico-amministrativo presso l’Università degli Studi di Messina.

Nel 1987 ha vinto una Borsa di Studio ITALSIEL e partecipato al relativo Corso per programmatore a Roma ed insegnato, fino ad aprile 1988, Discipline aziendali, con nomina del Provveditore agli Studi di Treviso, presso Istituti Superiori in quella provincia.

Nello stesso anno, 1988, ha vinto il CONCORSO di V. CONSIGLIERE DI RAGIONERIA presso il Ministero dell’Interno e da gennaio 1989 ha frequentato il relativo corso di formazione semestrale presso la scuola superiore della pubblica amministrazione a Frascati (Roma), superando l’esame conclusivo con Profitto. Quindi è stata assegnata alla prefettura di Trieste fino al febbraio del 1998, dove ha ricoperto, fra l’altro, il ruolo di Ufficiale Rogante dei Contratti anche per le Forze di polizia della provincia.

Dal 1995 è stata promossa Direttore Aggiunto di Divisione e nel 1997, in missione, ha fatto parte del nucleo di lavoro per l’apertura della nuova Prefettura di Vibo Valentia.

Dal febbraio 1998 ha diretto l’Ufficio Amministrativo-Contabile della Scuola Allievi Agenti di PolStato di Vibo Valentia e da giugno 2004 quello della POLFER di Reggio Calabria.

Presso la Prefettura di Reggio Calabria ha svolto e/o svolge i seguenti incarichi:

Rappresentanza e difesa in giudizio – Legge 689/1991 e Codice della Strada;

Componente Unità Supporto Programma Calabria (Prefetto De Sena) – da giugno 2006;

Componente Struttura di Coordinamento ed Attuazione c/o Ufficio Gabinetto Prefetto – Programma Straordinario per la Giustizia in Calabria – da ottobre 2013

Inoltre, è stata:

Componente della COMMISSIONE STRAORDINARIA (art. 143 TUEL) per la gestione del Comune Rizziconi, agosto 2000/giugno 2003;

PRESIDENTE della CONFERENZA DEI SINDACI P.I.T. della Piana di Gioia Tauro, settembre 2002/giugno 2003;

SUB-COMMISSARIO per la gestione del Comune di Rizziconi, febbraio/maggio 2007;

Incarico in sovraordinazione (art. 145 TUEL) presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, aprile 2008/aprile 2010;

Componente della COMMISSIONE STRAORDINARIA (art. 143 TUEL) per la gestione del Comune Condofuri – ottobre 2010/novembre 2012;

Componente di COMMISSIONI D’INDAGINE (art. 143 TUEL) di vari Comuni della provincia di Reggio Calabria (2013 – 2014 – 2015);

COMMISSARIO AD ACTA su delega del Prefetto di Reggio Calabria per l’esecuzione di varie sentenze di Tribunali Amministrativi Regionali;

Componente della COMMISSIONE STRAORDINARIA (art. 252 TUEL) per la LIQUIDAZIONE e la gestione dell’indebitamento del Comune di Gioia Tauro, dall’anno 2018.

Nell’anno 2004 è stata DOCENTE per il Corso di Formazione Regionale quale “Addetto alla rendicontazione” – POR Calabria.

Dall’anno 2008 è iscritta all’ALBO DOCENTI del MINISTERO DELL’INTERNO ed è stata DOCENTE in Corsi di Formazione del Ministero dell’Interno presso la Prefettura di Reggio Calabria e in Corsi di Formazione Decentrata per il personale contrattualizzato.

Ha partecipato, fra l’altro, al CORSO di FORMAZIONE “Progetto approccio ed interrelazione” – PON Sicurezza, a vari CORSI di Formazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e, da ultimo, nel giugno 2018, al CORSO DI SPECIALIZZAZIONE Coim Idea “Dissesto e gestione del bilancio stabilmente equilibrato”.

Sposata dal 1990 con Giuseppe Maria Angelone, ha tre figli.

È stata scout dell’Agesci dall’anno 1975, dopo aver completato la formazione capi per la branca Esploratori/Guide e Rovers/Scolte, è stata Capo Reparto, Capo Fuoco ed Incaricata regionale R/S. Adulta Scout del Masci dall’anno 2008, ha partecipato agli eventi formativi nazionali e ricoperto il ruolo di servizio di Magister della Comunità RC4 Mons. Ferro e di Incaricata regionale Città.

La carriera politica

Candidata negli anni ‘90 alle elezioni comunali con la lista del Movimento civico Insieme per la città, è stata eletta nella I Circoscrizione.

Membro del coordinamento del Movimento Reggionontace dall’atto della sua nascita nel gennaio 2010, attualmente autosospesa per l’impegno politico – elettorale. Aderente a Libera. Componente elettivo del Comitato Presidenti della Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Reggio Calabria periodo 2016/2020.

Componente del Comitato di Coordinamento del Laboratorio politico Patto Civico di Reggio Calabria dall’aprile 2016 e Coordinatore per il biennio 2016/2018.

Le sono state riconosciute notevoli capacità relazionali, organizzative e di coordinamento sia nell’ambito lavorativo che in quello dell’impegno civico. Ha promosso ed organizzato per entrambi gli ambiti svariati seminari ed incontri pubblici su tematiche di legalità, cittadinanza attiva, partecipazione ed utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, nonchè assemblee pubbliche su tematiche tecniche specifiche presso Enti Locali (in materia di tributi ed opere pubbliche).

Ha collaborato alla costruzione di reti con diverse realtà che operano anche in ambito nazionale per le citate tematiche ed organizzato esperienze di scambio sul territorio nazionale.

Ha pubblicato numerosi articoli per varie testate giornalistiche locali e nazionali e partecipato con propri scritti alla redazione del libro edito dalla Fiordaliso dal titolo “Una bussola per la vita”.

Ha partecipato ad incontri nazionali ed internazionali formativi in ambito politico e di cittadinanza attiva.