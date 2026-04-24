Circoscrizioni, Caridi rinuncia alla Presidenza di Reggio Est: ‘Venuti meno i presupposti. Sosterrò Battaglia’

«Per senso di responsabilità e nel rispetto della mia storia politica, fatta di coerenza e valori, ho deciso di rinunciare alla candidatura alla presidenza della Circoscrizione di Reggio Est. Ringrazio il Pd per avermi indicato e per la fiducia riposta».

È quanto dichiara Giandomenico Caridi, spiegando che «essendosi verificati elementi di sabotaggio di alcuni settori dei gruppi politici che dovevano sostenermi sono venuti meno i presupposti per un mio impegno diretto. Non ho mai coltivato ambizioni di natura personale, la politica l’ho sempre intesa come servizio e responsabilità verso la Comunità».

Caridi annuncia che alle prossime elezioni comunali sosterrà convintamente la lista del Pd e il candidato sindaco Battaglia.