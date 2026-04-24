Formazione PA: l’on. Princi annuncia due nuovi corsi del Polo SNA Calabria

“Nel mese di maggio il Polo SNA Calabria terrà due nuovi corsi formativi indirizzati al personale della Pubblica Amministrazione calabrese e dedicati alla contabilità sanitaria e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ambiti centrali per il rafforzamento della capacità amministrativa e per lo sviluppo del territorio”. Ad annunciarlo è l’europarlamentare Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo Territoriale SNA Calabria, che ha già inviato apposita comunicazione a tutti gli enti interessati perché informino il proprio personale.

Dopo il successo delle prime attività formative del 2026, che hanno confermato gli elevati livelli di partecipazione e interesse, il Polo SNA Calabria ha programmato due nuovi corsi gratuiti intitolati “Il bilancio delle aziende del SSN: attuazione della riforma accrual 1.15 PNRR” e “Uso responsabile dell’intelligenza artificiale: l’arte del prompt”.

“Sono fiera che le amministrazioni calabresi – afferma l’On. Princi – sostengano con convinzione questo progetto, riconoscendo nella formazione un vero motore di crescita: è anche grazie a loro, che oggi il Polo SNA della Calabria rappresenta una realtà di eccellenza nel contesto nazionale per numero di corsisti ed efficienza organizzativa”.

“Intervenire sui processi contabili del Sistema Sanitario – aggiunge – significa rafforzare la capacità di programmazione e trasparenza, incidendo sulla qualità dei servizi resi ai cittadini. Parallelamente, l’intelligenza artificiale rappresenta una sfida che la Pubblica Amministrazione deve governare sviluppando competenze adeguate e mantenendo, al contempo, sempre centrale il ruolo dell’elemento umano”.

Il corso dedicato all’armonizzazione contabile nel settore sanitario, dalla durata di 20 ore, si terrà nei giorni 14, 15, 28 e 29 maggio mentre il percorso formativo sull’intelligenza artificiale (12 ore totali) è programmato per il 25 e il 26 maggio. Il personale docente è altamente qualificato: i professori sono selezionati dalla SNA che individua le migliori competenze ed esperienze, anche del mondo accademico, per garantire una formazione di eccellenza.

“Abbiamo fortemente voluto il Polo SNA Calabria – evidenzia l’On. Princi – insieme al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al Deputato calabrese Francesco Cannizzaro, al Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, alla Presidente delle SNA Paola Severino e al Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti“.

“Il successo del Polo – prosegue – dimostra l’efficacia di un investimento strutturato sul capitale umano. Rafforzare le competenze significa rendere le istituzioni più solide, più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e di affrontare le sfide del presente. È un lavoro – conclude l’On. Princi – che ci vede tutti in prima linea con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)”.

Per informazioni sul programma dei corsi e le modalità di iscrizione si rinvia alla sezione dedicata al Polo SNA Calabria, sul sito web dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria: https://www.unirc.it/corsi/percorsi-formativi-dipendenti-pubblici/polo-formativo-sna-calabria