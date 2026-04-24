‘Il coraggio del bene’, focus sul cyberbullismo con la Polizia Postale all’Ist. Maria Ausiliatrice

Nell’ambito del progetto sulla legalità intitolato Il coraggio del bene, in data 21 aprile il nostro Istituto Salesiano ha promosso un incontro focalizzato sulla sicurezza in rete e sul contrasto al cyberbullismo. L’evento è stato rivolto alle classi quarta e quinta della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria, coinvolgendo i ragazzi che oggi utilizzano quotidianamente le tecnologie digitali e che ne avvertono più da vicino le criticità.

Sicurezza online e regole del mondo virtuale

Gli operatori della Polizia Postale hanno spiegato come il mondo virtuale, pur offrendo grandi opportunità, presenti rischi concreti quando non si conoscono le regole e le responsabilità legate all’uso dei social e dei nuovi sistemi di comunicazione.

L’obiettivo è stato quello di mettere in guardia i ragazzi e gettare le basi per una vera cittadinanza digitale, dove il rispetto dell’altro diventi la regola fondamentale, anche dietro uno schermo.

Durante il confronto è emerso quanto sia difficile per le nuove generazioni distinguere tra realtà e finzione digitale, una confusione che spesso genera dipendenza oppure espone a contenuti pericolosi. I ragazzi hanno partecipato con attenzione, ponendo domande su situazioni vissute ogni giorno e cercando di capire come comportarsi di fronte a atti di prevaricazione online.

Testimonianza finale e valore della denuncia

La parte conclusiva dell’incontro è stata dedicata alla visione di una storia vera: una ragazza, vittima di bullismo, è riuscita a uscire dal proprio isolamento grazie al supporto della famiglia e alla scelta di denunciare i fatti alla Polizia Postale. Questa testimonianza ha dimostrato che il rispetto delle regole e il ricorso alle istituzioni sono la via principale per risolvere situazioni di crisi, portando persino a un percorso di perdono e cambiamento personale. Il messaggio centrale della giornata ha evidenziato come la legalità si costruisca attraverso l’apertura verso l’esterno, privilegiando il dialogo costante con adulti e professionisti pronti all’ascolto quale alternativa necessaria all’isolamento e al silenzio. Questo appuntamento conferma l’importanza della collaborazione tra scuola e istituzioni nel percorso di crescita dei ragazzi, in vista del prossimo incontro che proseguirà nel solco dell’educazione alla responsabilità e alla partecipazione attiva.

M. Strati