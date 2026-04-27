Scomparsa di Alberto Sarra, il ricordo di Armando Neri: ‘Un uomo brillante e dal cuore grande’

"Con Alberto eravamo vicini di casa, sì. Ma siamo diventati amici. In questo tempo, tra una chiacchierata sulle scale del condominio e un thè con i biscotti, abbiamo imparato a conoscerci e volerci bene", le parole di Neri

Reggio Calabria piange la scomparsa di Alberto Sarra, figura storica della vita pubblica cittadina e calabrese. Avvocato e politico di lungo corso, Sarra ha attraversato per anni le istituzioni locali e regionali, lasciando un segno profondo in tanti ambienti della città.

Tra i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, c’è anche quello del consigliere comunale e metropolitano Armando Neri, che ha affidato ai social un ricordo personale, intimo e carico di affetto.

Il ricordo di Armando Neri

Neri racconta un rapporto nato nella quotidianità, tra le scale di un condominio e momenti semplici condivisi nel tempo.

“Con Alberto eravamo vicini di casa, sì. Ma siamo diventati amici. In questo tempo, tra una chiacchierata sulle scale del condominio e un thè con i biscotti, abbiamo imparato a conoscerci e volerci bene.

“Ho conosciuto un uomo di elevata statura intellettuale e culturale, con una grande dignità e una forza interiore che non conosceva pari. Brillante”.

Nel messaggio, Neri sottolinea soprattutto la generosità di Alberto Sarra, fatta di ascolto, esperienza e condivisione.

“Ma il suo più grande dono era avere un cuore grande. Era generoso e mai geloso della sua esperienza, della sua cultura, che amava condividere con la passione di chi ha dedicato tanta vita a servizio della politica, delle istituzioni, della Città, del prossimo. Amava la vita”.

Il cordoglio alla famiglia

Neri chiude il suo messaggio stringendosi al dolore dei familiari di Sarra.

“Oggi è un giorno molto triste e mi stringo al dolore della sua meravigliosa famiglia, che attraverso lui, ho il privilegio di poter abbracciare.

Sono certo che Alberto sarà felice del grande affetto che tantissime persone, in queste ore, stanno manifestando nei suoi confronti. E sono anche certo che ciascuno di loro ha un bel ricordo da raccontare con lui”, conclude Armando Neri.