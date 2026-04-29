Nissa, il messaggio di Giovannone: la speranza minima e i ripescaggi

"Che sia D o C il sogno prosegue. Quello che è nato tra noi è un qualcosa che non si può fermare"

Una giornata alla fine del campionato regolare con la Nissa che potrebbe aver sprecato tutto pareggiando domenica scorsa sul campo del Sambiase. Nonostante questo il patron Giovannone non si scoraggia, parla di minima speranza ancora esistente ed ha fiducia per un eventuale ripescaggio. Di seguito il suo messaggio social: “Carissimi tifosi della Nissa. Domenica sarà una grande partita contro il Paternò: dico grande perché è infatti l’ultima partita in casa di questa stagione e il Paternò non è affatto da sottovalutare. Cercheremo di farvi divertire e di vincere la partita. Ci sarà anche una piccola speranza, tenendo conto del risultato del Savoia, di tornare in ballo per vincere il campionato“.

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“Non è da sottovalutare però il secondo posto in classifica, perché questo non accade infatti dal lontano 1952/1953, anche se su questo non mi voglio dilungare troppo. A questa partita vi aspetto numerosi, verranno anche diversi amici da Torino per seguire il match. Saremo tutti lì con la radio accesa per sentire cosa succede tra Savoia e Sancataldese e se, come probabile, arriveremo secondi, andremo a giocare i playoff disputando la prima in casa. Andremo a disputare i playoff per vincerli, perchè oltretutto nella classifica nazionale siamo messi bene: al momento siamo infatti quarti.

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Ci sarebbero dunque alte probabilità di ripescaggio, ma ora mi concentrerei solo sulla partita di domenica. Spero di rivedere tutti quelli che ho visto contro il Sambiase, perchè che sia D o C il sogno prosegue. Quello che è nato tra noi è un qualcosa che non si può fermare. Forza Nissa”.