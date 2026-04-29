Reggina: Di Grazia sul campionato, la flessione e il suo futuro

E’ stato uno dei colpi di mercato più attesi. La Reggina lo ha insistentemente voluto riuscendo anche a superare una buona concorrenza e così, dopo la promozione ottenuta con il Siracusa, Andrea Di Grazia in questa stagione ha indossato la maglia amaranto con alterne fortune. Queste le sue dichiarazioni a Gazzetta del Sud: “Nel girone d’andata potevamo fare di più. Il torneo era iniziato male, con due o tre passi falsi. La svolta è arrivata con l’arrivo di mister Torrisi, che ha trasmesso alla squadra una mentalità vincente.

Non è andata come tutti noi speravamo. Ma ancora c’è da disputare l’ultima giornata. I bilanci li stileremo domenica. Peccato, anche perché siamo riusciti a compiere un’incredibile rimonta che ci ha consentito di recuperare parecchi punti sulle dirette rivali. Dispiace non essere riusciti ad agganciare la vetta.

Le sconfitte con Lamezia e Acireale? Quando insegui è normale subire una leggera flessione e noi l’abbiamo avuta con Lamezia e Acireale. Il gruppo è rimasto comunque compatto e il nostro attuale terzo posto non è da sottovalutare. Abbiamo dato il massimo, lottando su ogni pallone.

Leggi anche

Comprendo lo stato d’animo dei tifosi. Reggio è una piazza importante che meriterebbe categorie prestigiose.

Adesso scenderemo in campo per aggiudicarci il derby. Non sarà facile, nessuno regala nulla e lo si è visto domenica scorsa. Il Sambiase ha, infatti, fermato la Nissa che rischia adesso di perdere il campionato. Ci stiamo preparando per affrontare questa sfida e chiediamo al pubblico di darci una mano.

Salvo sorprese, penso che il Savoia andrà in Lega Pro. Lo scenario più favorevole sarebbe una sconfitta, accompagnata dal pareggio della Nissa.

Ci toccherà probabilmente disputare i play off. Vedremo, intanto, cosa accadrà col Sambiase. Onoreremo la maglia fino in fondo con l’intento di andare il più lontano possibile. Siamo la Reggina e non ci tireremo indietro, anzi raddoppieremo gli sforzi.

Il mio futuro lo immagino ancora qui. Mi sono ambientato fin da subito e la mia famiglia ha avuto una grande accoglienza. Ho, tra l’altro, un altro anno di contratto e l’idea è quella, appunto, di rimanere”.