Reggina: gli ultras della Curva Sud invitano tutti i tifosi all’incontro di mercoledi

Una sola giornata alla fine del campionato con la Reggina tenuta in vita solo da una sottilissima possibilità legata solo ed esclusivamente alla matematica. E’ il momento di iniziare a pensare al futuro ed è per questo che i tifosi della Curva Sud invitano per mercoledi 29 aprile presso il parchetto in via Paolo Suraci alle ore 18,30 tutti, ultras e tifosi e chi ha a cuore le sorti della Reggina. Di seguito il comunicato:

“Mercoledi 29 aprile importante riunione al parchetto in via Paolo Suraci alle ore 18,30. Si raccomanda la presenza di tutti, ultras e tifosi e di chi ha a cuore la Reggina”.

Curva Sud Reggina – Diffidati Liberi Reggio Calabria