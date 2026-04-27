City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina: gli ultras della Curva Sud invitano tutti i tifosi all’incontro di mercoledi

Si parlerà di futuro, prima dell'ultima partita di campionato

27 Aprile 2026 - 20:49 | Redazione

Reggina Acireale ()

Una sola giornata alla fine del campionato con la Reggina tenuta in vita solo da una sottilissima possibilità legata solo ed esclusivamente alla matematica. E’ il momento di iniziare a pensare al futuro ed è per questo che i tifosi della Curva Sud invitano per mercoledi 29 aprile presso il parchetto in via Paolo Suraci alle ore 18,30 tutti, ultras e tifosi e chi ha a cuore le sorti della Reggina. Di seguito il comunicato:

“Mercoledi 29 aprile importante riunione al parchetto in via Paolo Suraci alle ore 18,30. Si raccomanda la presenza di tutti, ultras e tifosi e di chi ha a cuore la Reggina”.

Curva Sud Reggina – Diffidati Liberi Reggio Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?