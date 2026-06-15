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Treni in Calabria, più collegamenti in estate per le mete turistiche

In Calabria introdotti nuovi servizi per scoprire le bellezze del territorio a bordo dei nuovi treni già in circolazione, 15 elettrici monopiano e 13 ibridi

15 Giugno 2026 - 15:20 | Comunicato Stampa

Treno Pop

Più di 6.000 collegamenti al giorno per raggiungere località di vacanza, città d’arte e borghi in tutta Italia, oltre a una rete di assistenza potenziata per accompagnare i viaggiatori durante l’estate.

È questa l’offerta estiva nazionale di Trenitalia (Gruppo FS), pensata per rispondere alle esigenze di mobilità di milioni di persone e garantire spostamenti sempre più capillari sul territorio nazionale e verso le principali destinazioni europee.

Ogni giorno, infatti, sono disponibili 270 Frecce, 126 collegamenti Intercity e Intercity Notte da Nord a Sud Italia, 48 collegamenti Eurocity ed Euronight verso Svizzera, Austria e Germania.

IN CALABRIA CON FRECCE, INTERCITY E REGIONALE

Sono 8 le Frecce al giorno tra Milano e Reggio Calabria, 2 tra Venezia e Reggio Calabria, 14 tra Roma e Reggio Calabria, che diventano 16 nel weekend; ritorna l’offerta notturna con due collegamenti in Frecciarossa tra Milano e Reggio Calabria.

Nuove fermate per gli Intercity, tra cui Diamante e Tropea, pensate per raggiungere in modo ancora più comodo e conveniente località balneari, borghi costieri e destinazioni culturali. Intercity conferma la sua attenzione verso il target famiglia, presentando delle soluzioni sempre più innovative e inclusive per chi viaggia con i bambini.

In Calabria, di concerto con la Regione e ARTCal committenti del servizio, Regionale di Trenitalia ha introdotto nuovi servizi per scoprire le bellezze del territorio a bordo dei nuovi treni già in circolazione, 15 elettrici monopiano e 13 ibridi.

Sulla linea Reggio Calabria-Rosarno, da domenica 28 giugno e fino al 30 agosto, sono previste tre nuove coppie di treni a rinforzo dell’offerta estiva e in funzione delle maggiori affluenze verso le spiagge del Tirreno.

Confermato anche questa estate il potenziamento dei treni lungo la suggestiva Costa degli Dei: i collegamenti sulla via Tropea passano da 14 a 24 nei giorni feriali, da 9 a 22 il sabato, da 6 a 19 nei giorni festivi.

Sul versante ionico, dal 1° luglio, dopo la riattivazione della linea tornano i treni tra Sibari e Crotone; in aggiunta all’offerta ordinaria, dal 1° luglio e fino al 12 settembre è prevista una nuova coppia di treni, con partenze da Sibari alle 8.36 e da Crotone alle 8.35. Fra Reggio Calabria e Catanzaro Lido confermata la rimodulazione dell’offerta la domenica, con variazione degli orari e l’estensione a tutte le fermate della linea, in ottica di una migliore fruizione turistica.

LE NOVITÀ DI BUSITALIA IN CALABRIA

Offerta potenziata anche per Busitalia.Tra le novità, nuovi collegamenti integrati da e per la Calabria: Crotone è connessa alla costa ionica, a Roma e Perugia, mentre Catanzaro è collegata a Cosenza, al versante tirrenico e a Roma, con prosecuzioni fino a Siena.

Dal 1° luglio 2026 saranno inoltre attive due nuove soluzioni da Crotone per raggiungere la Campania e la Puglia, con possibilità di proseguire il viaggio grazie ai collegamenti ferroviari di Trenitalia, da Salerno e Bari.

AGEVOLAZIONI E TARIFFE DEDICATE PER OGNI ESIGENZA

Frecciarossa, Intercity e Regionale offrono agevolazioni per famiglie, bambini, giovani under 30, gli over 60, oltre che per chi viaggia in due oppure in gruppo.   

Con “FrecciaDAYS”, sconti fino al 60% per viaggiare il martedì, mercoledì, giovedì e sabato; con “FrecciaFRIENDS”, gruppi da 3 a 5 persone possono viaggiare con sconti fino al 50%. 

Disponibile anche “Italia in Tour”, la promo del Regionale che consente di viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi a partire da 35 euro; per ragazzi e ragazze fino ai 12 anni non compiuti, invece, la tariffa parte da 18 euro.

NUOVI SERVIZI DIGITALI E PIÙ ASSISTENZA, IN STAZIONE E A BORDO

Per la prossima stagione estiva, Trenitalia potenzia l’assistenza ai viaggiatori che scelgono di partire con i suoi treni.  Personale ancora più presente nelle stazioni, aree dedicate, call center e servizi di chat rafforzati, una fornitura aumentata di kit di ristoro e acqua offriranno un’esperienza più confortevole fin dalle prime fasi del viaggio.

Sarà inoltre rafforzata l’assistenza digitale con l’avvio del servizio di “Digital Caring”, che in caso di ritardo o altre situazioni impreviste consentirà ai passeggeri di riprogrammare in autonomia e senza costi aggiuntivi il viaggio direttamente dal proprio smartphone.

Infine, grazie agli oltre 250mila QR Code “Trenitalia in viaggio con te” a bordo dei treni, basterà una rapida scansione con lo smartphone per avere aggiornamenti in tempo reale sul proprio viaggio, assistenza immediata e modalità di indennizzo semplificate.

I viaggiatori Frecciarossa, inoltre, avranno la possibilità di verificare la qualità della connettività, consultare i menù della ristorazione e accedere al portale di intrattenimento FRECCIAPlay (disponibile su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento, nei FrecciaClub e FrecciaLounge).

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