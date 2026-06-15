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Giro d’Italia Next Gen 2026, Micheli: ‘Motore di sviluppo per la Calabria’

"Il Giro d’Italia Next Gen 2026 sarà una grande festa di sport e una vetrina eccezionale per mostrare al mondo il volto migliore della nostra regione”

15 Giugno 2026 - 15:14 | Comunicato Stampa

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“Il Giro d’Italia Next Gen 2026 rappresenta una straordinaria occasione di promozione per la Calabria e conferma la vocazione della nostra regione ad ospitare grandi eventi sportivi internazionali”.

Lo ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Sport e Politiche giovanili della Regione Calabria, Eulalia Micheli, intervenendo a Reggio Calabria in occasione del lancio dell’edizione 2026 del Giro d’Italia Next Gen.

”Dal 14 al 21 giugno – ha sottolineato Micheli – la Calabria sarà protagonista di una manifestazione di assoluto prestigio che porterà sulle nostre strade i migliori talenti Under 23 del ciclismo mondiale, offrendo al tempo stesso una straordinaria vetrina per i nostri territori, le nostre città e le nostre bellezze paesaggistiche e culturali”.

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L’assessore ha evidenziato come manifestazioni di questa portata rappresentino “un investimento che unisce sport, turismo, promozione territoriale e crescita sociale”, ringraziando Rcs Sport e la Federazione ciclistica italiana per aver scelto ancora una volta la Calabria.

“Con il presidente Roberto Occhiuto – ha aggiunto – stiamo lavorando affinché i grandi eventi sportivi diventino sempre più un motore di sviluppo economico, di crescita culturale e di valorizzazione dell’immagine della Calabria. Il Giro d’Italia Next Gen sarà anche una grande occasione per trasmettere ai giovani i valori più autentici dello sport, come disciplina, sacrificio, rispetto delle regole e spirito di squadra”.

“Sono certa – ha concluso Micheli – che il Giro d’Italia Next Gen 2026 sarà una grande festa di sport e una vetrina eccezionale per mostrare al mondo il volto migliore della nostra regione”.

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