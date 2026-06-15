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Reggio, incontro alla Camera di Commercio con Cannizzaro per il futuro del territorio

Ad accogliere il primo cittadino sono stati il Presidente della CCIAA Antonino Tramontana, il Segretario generale Natina Crea, i componenti della Giunta camerale e il Presidente dell'Azienda Speciale IN.FORM.A

15 Giugno 2026 - 15:27 | Comunicato Stampa

Cannizzaro Tramontana

Si è svolto presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria, un cordiale incontro istituzionale tra il neo eletto Sindaco della città, Francesco Cannizzaro, e i vertici dell’Ente camerale.

Ad accogliere il primo cittadino sono stati il Presidente della CCIAA Antonino Tramontana, il Segretario generale Natina Crea, i componenti della Giunta camerale e il Presidente dell’Azienda Speciale IN.FORM.A.

Sinergia tra Comune e Camera di Commercio

L’incontro, svoltosi in un clima di proficua e reciproca collaborazione, ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle principali sfide economiche e sociali che attendono il territorio, tracciando una chiara linea d’azione comune tra l’Amministrazione comunale e il mondo delle imprese. In particolare, è stata ribadita con forza la volontà di operare in stretta sinergia su alcune linee strategiche fondamentali per il rilancio e la crescita del territorio, quali: il sostegno attivo al tessuto imprenditoriale locale; il potenziamento e l’efficientamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nell’ottica della semplificazione amministrativa; il supporto all’innovazione e alla digitalizzazione; la qualificazione e la promozione delle filiere produttive, dall’agroalimentare alla meccanica; la promozione del brand territoriale, il potenziamento dell’offerta ricettiva e culturale e l’attrazione di flussi turistici nazionali e internazionali.

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La posizione del Presidente Tramontana

Come sottolineato dal Presidente Tramontana a margine dell’incontro, la visita del Sindaco Cannizzaro conferma la centralità del dialogo tra le istituzioni locali e la condivisione di una visione di sviluppo moderno e sostenibile. La Camera di commercio di Reggio Calabria metterà a disposizione del Comune il proprio patrimonio informativo, le competenze e l’esperienza per mettere in campo azioni concrete a sostegno delle imprese e a beneficio del territorio.

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