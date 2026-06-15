Reggio attende la giunta Cannizzaro: ora servono ‘i migliori’. I possibili nomi sul tavolo

Primo vero banco di prova per il neo sindaco Francesco Cannizzaro. A lui il compito di formare la squadra che guiderà Reggio Calabria nel tentativo di sciogliere i numerosissimi nodi che da anni tengono in trappola i cittadini. Rifiuti, acqua, strade, decoro urbano, sicurezza, cantieri fermi, assistenza, strutture scolastiche e tanto, tanto altro.

Se davvero si intende risolvere i grandi problemi di Reggio, allora servono grandi nomi, dal profilo prestigioso e dal curriculum di alto livello.

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La città non può aspettare i giochi di partito

Dopo la proclamazione di venerdì a Palazzo San Giorgio, l’attenzione dei reggini si è spostata tutta sulla composizione dell’esecutivo. Il “toto-assessori” è già partito. Le trattative restano coperte dal massimo riserbo. Poco filtra, quasi nulla viene confermato.

È anche comprensibile. Una giunta non si costruisce in un giorno. Soprattutto in una coalizione larga, dove ogni partito rivendica spazio, peso e rappresentanza. Ma Reggio Calabria oggi non può permettersi una squadra nata solo per accontentare le caselle.

La città ha bisogno di altro.

Ha bisogno di persone capaci di leggere i problemi, gestire uffici complessi, parlare con Roma e con la Regione, sbloccare opere, controllare bilanci, seguire cantieri, riorganizzare e servizi. E soprattutto, dare risposte ai quartieri.

Cannizzaro lo ha detto più volte, servono i migliori. E se questa deve essere davvero la linea, allora il criterio non può essere la fedeltà politica. O almeno non solo quella. Devono pesare competenza, merito, esperienza e curriculum.

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Tra tecnici e politici: la sfida degli equilibri

La nuova giunta conta nove assessori. A questi si aggiungono altre postazioni decisive come la presidenza del Consiglio comunale e, più avanti, la partita della Città Metropolitana.

Qui si giocherà una parte delicata dell’equilibrio politico. Forza Italia rivendica naturalmente un ruolo centrale. La lista Cannizzaro Sindaco rappresenta il cuore del progetto civico-politico del primo cittadino. Fratelli d’Italia punta a far valere il proprio peso. La Lega attende indicazioni. Alternativa Popolare, con Massimo Ripepi, resta dentro la partita.

Secondo le indiscrezioni circolate in questi giorni, proprio Ripepi potrebbe essere uno dei nomi più forti per la presidenza del Consiglio comunale. Sarebbe una scelta politica, certo, ma anche legata all’esperienza maturata negli anni in Aula.

I nomi sul tavolo

Diversi i profili che circolano in queste ore.

Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria, rappresenterebbe un segnale forte verso il mondo produttivo. Ingegnere, imprenditore, figura legata al sistema delle imprese, potrebbe dare alla giunta una lettura concreta dei temi dello sviluppo, dei cantieri, degli investimenti e del rapporto con il tessuto economico cittadino.

Stefano Poeta, noto e stimato commercialista reggino, è un altro nome che avrebbe un senso dentro una giunta che vuole puntare sulle competenze. Il suo profilo richiama i temi del bilancio, della programmazione, dei conti pubblici e del rapporto tra amministrazione e professioni. In una città dove la tenuta finanziaria dell’ente resta uno dei nodi centrali, un profilo tecnico di questo tipo non sarebbe una scelta ornamentale. Sarebbe una scelta di sostanza.

C’è poi Domenica Catalfamo. Il suo nome, se confermato nel ragionamento politico-amministrativo, porterebbe con sé un curriculum pesante sul fronte delle infrastrutture, dei lavori pubblici, della viabilità e della programmazione tecnica. Potrebbe essere immaginata in giunta con una delega strategica ai lavori pubblici. Oppure in un ruolo tecnico-dirigenziale nella Città Metropolitana, qualora l’assetto complessivo dovesse spostarsi anche su quel livello istituzionale.

Fabio Colella, avvocato del foro reggino e consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela, è un altro professionista stimato della nostra città. Eletto nella lista Cannizzaro Sindaco, unisce professione, sport, associazionismo e conoscenza del territorio. In una città che deve ripensare il suo rapporto con il mare, con lo sport e con il turismo, il suo lavoro e la sua attività potrebbero apportare un decisivo cambio di passo.

Per Fratelli d’Italia il nome più citato resta quello di Demetrio Marino. Consigliere comunale, espressione del partito, potrebbe rappresentare la presenza meloniana nell’esecutivo o comunque in una posizione di peso dentro il nuovo schema di governo.

Per Forza Italia, invece, le attenzioni sembrano concentrarsi su Antonino Maiolino e Federico Milia. Due profili diversi. Maiolino porta con sé esperienza amministrativa e radicamento politico nel partito. Milia rappresenta una generazione più giovane, già passata dal Consiglio comunale, ma sicuramente con meno esperienza. La scelta tra i due, o l’eventuale valorizzazione di entrambi in ruoli diversi, dirà molto sull’equilibrio che Cannizzaro vorrà dare alla componente forzista.

La giunta non sia un premio

Il rischio, in questi casi, è sempre lo stesso, trasformare la giunta in un premio elettorale.

Chi ha portato voti chiede spazio. Chi ha garantito liste chiede riconoscimento. Chi ha tenuto insieme pezzi di coalizione vuole una casella. Tutto normale, in politica. Ma Reggio Calabria oggi ha bisogno di una normalità diversa.

La città esce da anni difficili. Servizi deboli, cantieri incompleti, periferie stanche, macchina comunale appesantita, rapporto fragile tra cittadini e istituzioni. La nuova amministrazione non avrà molto tempo per prendere le misure. Dovrà partire subito. E per partire subito servono persone pronte, competenti e con esperienza maturata sul campo.

Serve sapere cosa fare.

La “giunta dei migliori” non può restare una buona formula per la campagna elettorale. Deve diventare un metodo.

Un principio dal quale non ci si dovrà mai allontanare.