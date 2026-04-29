Reggio, perdita d’acqua in via Botteghelle: la segnalazione di un cittadino

Una perdita d’acqua dal manto stradale sta creando disagi in via Botteghelle, a Reggio Calabria. A segnalarlo alla redazione è un cittadino, che ha inviato anche alcune immagini della zona interessata.

Dalle foto si nota la presenza di una recinzione arancione attorno al punto da cui l’acqua fuoriesce, il liquido si riversa poi lungo la carreggiata, formando una scia visibile sull’asfalto.

“Vorrei segnalare una consistente perdita d’acqua in via Botteghelle. L’acqua fuoriesce copiosamente dal manto stradale, creando disagi alla circolazione e un inutile spreco di risorse. Invito chi di competenza ad intervenire il prima possibile per la riparazione”.

La richiesta del cittadino è chiara: un intervento rapido per mettere in sicurezza l’area, limitare i disagi alla viabilità ed evitare ulteriore spreco d’acqua.