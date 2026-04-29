Reggio PrimoMaggio 2026 accende i motori: annunciati i primi grandi nomi

Il conto alla rovescia è iniziato: il ReggioPrimoMaggio torna protagonista con un’edizione 2026 che si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente. Dopo il successo delle edizioni 2024 e 2025, il concertone in riva allo Stretto si prepara a regalare una nuova grande festa di musica e spettacolo.

Tra le principali novità di quest’anno spicca l’*RPM Music Contest, pensato per dare spazio ai talenti emergenti della nuova scena musicale italiana. Sono stati oltre 180 gli artisti iscritti da tutta Italia, con 40 finalisti selezionati.

A conquistare il podio sono stati **Valentina Indelicato, *Sara Naldi e Quarto, che si esibiranno il 1° maggio sul palco insieme ai grandi nomi del cast. Il Premio Web è stato assegnato a Valentina Indelicato, mentre il Premio della Critica è andato ai Mosaiko.

Sul fronte artistico, la line-up inizia già a prendere forma con nomi di grande richiamo. Tra i primi confermati c’è Enrico Nigiotti, reduce da Festival di Sanremo 2026, che ha scelto proprio Reggio Calabria per una delle sue rare esibizioni in piazza.



Presente anche Rosa Chemical, artista noto per il suo stile provocatorio e la fusione di generi tra trap, hip hop e pop.

Grande attesa anche per due icone della musica italiana: il Banco del Mutuo Soccorso, tra i gruppi più rappresentativi del rock progressivo italiano, e i New Trolls, celebri per l’innovativa unione tra rock e musica classica.

L’evento, giunto alla sua terza edizione, è ideato e organizzato da Studio54network, con il sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un progetto che fin dalla prima edizione ha puntato a valorizzare il territorio, contribuendo alla promozione turistica e culturale della città.

La location sarà ancora una volta la suggestiva Arena dello Stretto, nel cuore del lungomare di Reggio Calabria, dove già dal pomeriggio prenderà vita un lungo festival musicale per celebrare la Festa dei Lavoratori.

Sotto il claim “Anima Autentica”, e con l’energia del format 54Live, l’edizione 2026 promette numeri importanti e uno spettacolo capace di lasciare il segno. Nelle prossime ore sono attesi nuovi annunci per completare una line-up che punta a scrivere un’altra pagina importante nella storia degli eventi musicali in Calabria.