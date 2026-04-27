‘Reggio Primo Maggio’ tra rumors e conferme: Rosa Chemical e Nigiotti si, Mattei in forse

Il Reggio Primo Maggio si prepara a tornare all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Dopo il successo delle ultime edizioni, con migliaia di persone sul Lungomare Falcomatà, l’evento organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria punta a confermarsi come uno degli appuntamenti più attesi della primavera reggina.

Secondo quanto raccolto da CityNow, saranno più di 15 gli artisti destinati a salire sul palco dell’edizione reggina 2026 del Primo Maggio.

Tra i nomi dati per sicuri Rosa Chemical, Enrico Nigiotti, il Banco e i New Trolls. Ancora in trattativa, invece, la presenza di Mara Sattei, reduce anche lei al pari di Nigiotti dal palco di Sanremo 2026.

Il nome più pop, e probabilmente anche il più discusso, è quello di Rosa Chemical. Artista provocatorio, oggi anche volto televisivo, è stato al centro delle polemiche a Sanremo 2023 per il bacio con Fedez durante la finale del Festival. L’inchiesta aperta dopo quell’episodio venne poi archiviata.

C’è poi Enrico Nigiotti, fresco della partecipazione a Sanremo 2026, dove ha cantato “Ogni volta che non so volare”.

Grande attenzione anche per la parte storica del cast. Il Banco del Mutuo Soccorso, fondato a Roma nel 1968, è tra i nomi simbolo del rock progressivo italiano. I New Trolls, nati negli anni Sessanta, restano una delle band più longeve e riconoscibili della musica italiana.

Resta in forse Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei, sorella del produttore tha Supreme. La cantante ha partecipato a Sanremo 2026 con “Le cose che non sai di me” e la sua presenza in riva allo Stretto è in dubbio, ma la trattativa per Reggio Calabria sarebbe ancora aperta.

La città arriva all’appuntamento dopo un altro risultato importante: la seconda edizione del Reggio Calabria Street Food Fest, che ha portato quasi 100 mila presenze in cinque giorni.