Morte di Alberto Sarra, il cordoglio di Cannizzaro: ‘Ha segnato una stagione importante per Reggio’
"Alberto ha rappresentato per anni una presenza significativa nella vita pubblica cittadina e calabrese, ricoprendo diversi incarichi istituzionali", le parole di Cannizzaro
27 Aprile 2026 - 09:27 | Comunicato Stampa
“Apprendiamo con sincero dispiacere la notizia della scomparsa di Alberto Sarra, noto avvocato reggino e politico di lungo corso.
Alberto ha rappresentato per anni una presenza significativa nella vita pubblica cittadina e calabrese, ricoprendo diversi incarichi istituzionali, iniziando dal Consiglio comunale, fino ai ruoli di governo della Regione.
Nel corso della sua attività politica ha contribuito al dibattito pubblico e alla crescita della classe dirigente del territorio, segnando una stagione importante della vita politica di Reggio.
Alla sua famiglia e ai suoi cari Forza Italia rivolge le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di dolore.”
Così, in una nota di cordoglio, il deputato reggino Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia Calabria.
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