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Morte di Alberto Sarra, il cordoglio di Cannizzaro: ‘Ha segnato una stagione importante per Reggio’

"Alberto ha rappresentato per anni una presenza significativa nella vita pubblica cittadina e calabrese, ricoprendo diversi incarichi istituzionali", le parole di Cannizzaro

27 Aprile 2026 - 09:27 | Comunicato Stampa

Onorevole Francesco Cannizzaro

“Apprendiamo con sincero dispiacere la notizia della scomparsa di Alberto Sarra, noto avvocato reggino e politico di lungo corso.

Alberto ha rappresentato per anni una presenza significativa nella vita pubblica cittadina e calabrese, ricoprendo diversi incarichi istituzionali, iniziando dal Consiglio comunale, fino ai ruoli di governo della Regione.

Nel corso della sua attività politica ha contribuito al dibattito pubblico e alla crescita della classe dirigente del territorio, segnando una stagione importante della vita politica di Reggio.

Alla sua famiglia e ai suoi cari Forza Italia rivolge le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di dolore.”

Così, in una nota di cordoglio, il deputato reggino Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia Calabria.

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