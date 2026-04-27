Reggio, morto l’ex consigliere e Sottosegretario regionale Alberto Sarra
Una lunga carriera di successo in politica prima delle ombre del Processo Gotha
27 Aprile 2026 - 08:12 | Redazione
Reggio Calabria piange Alberto Sarra, avvocato e figura di primo piano della politica calabrese, scomparso nella notte. La sua carriera istituzionale prende avvio nel 1992 con la presidenza della II circoscrizione comunale.
Seguono il consiglio comunale (1997), la Provincia (1998) e il Consiglio regionale della Calabria (2005). Nel 2010, con l’elezione di Giuseppe Scopelliti a governatore, viene nominato sottosegretario regionale. Ha segnato per decenni la politica reggina, con una lunga carriera di successo prima delle ombre del Processo Gotha.
La redazione di CityNow si unisce al dolore della famiglia e dei parenti.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie