Play-off Serie B, la Redel Viola sfida Benevento negli ottavi

Definito il tabellone completo e gli accoppiamenti del cammino promozione

Definito il tabellone degli ottavi di finale per i Play-off di Serie B Interregionale. Dopo la conclusione della stagione regolare del Girone F, il cammino verso la promozione entra nel vivo e la Redel Viola è pronta a scendere in campo per affrontare le sfide decisive. A partire da domenica 3 maggio.

Il tabellone degli ottavi di finale

Il quadro degli accoppiamenti vede le formazioni qualificate scontrarsi in una griglia competitiva. La Redel Viola, classificatasi in seconda posizione al termine della stagione regolare, dovrà affrontare negli ottavi di finale la formazione di Benevento, arrivata settima nel Girone F. Si preannuncia un confronto intenso, con la compagine neroarancio determinata a proseguire il proprio percorso nel tabellone.

Gli accoppiamenti completi

Il tabellone degli ottavi di finale B2 presenta le seguenti sfide:

Carver Roma (1) – Monopoli (8)

(1) – (8) Virtus Ragusa (4) – Angri (5)

(4) – (5) Redel Viola (2) – Benevento (7)

(2) – (7) Stella EBK (3) – Barcellona (6)

(3) – (6) Matera (1) – Aquilano (8)

(1) – (8) Viterbo (4) – Catanzaro (5)

(4) – (5) Scandone Avellino (2) – Basket School Messina (7)

(2) – (7) Dinamo Brindisi (3) – Esperia (6)

La fase post-season rappresenta il momento cruciale dell’anno, dove ogni dettaglio sarà fondamentale per continuare a sognare. La Redel Viola punta tutto sul sostegno del proprio pubblico e sulla qualità del gioco espresso durante l’intero campionato per superare l’ostacolo Benevento e avanzare nei turni successivi.