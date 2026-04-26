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Basket Serie B, Catanzaro si prende il derby calabrese, Viola 2ª nonostante il Ko di Matera. Classifica e risultati

I neroarancio non sfruttano la sconfitta a Messina della capolista. Matera si conferma prima in griglia Play Off

26 Aprile 2026 - 20:26 | Redazione

Si è conclusa la 30ª ed ultima giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F. La Redel cade a Catanzaro dopo un tentativo di rimonta. Matera è andata Ko a Messina, ma per gli scontri diretti i lucani saranno primi nella griglia play-off. Qualificate le prime otto squadre si incroceranno con le compagini del Girone E.

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Risultati 30ª giornata

Bim Bum Basket Rende – Virtus Ragusa 85 – 88
Basket Monopoli – Basket Corato 78-75
Virtus Molfetta – Mola New Basket 85-60
Dinamo Basket Brindisi – Valentino Basket Castellaneta 79-75
Basket School Messina – Virtus Matera 88-73
Basket Academy Catanzaro – Redel Viola 87-78
Adria Bari – Svincolati Milazzo 65-68

Riposa Barcellona Basket

Classifica finale della stagione regolare 2025/206

Virtus Matera – 40
Redel Viola Reggio Calabria – 40
Virtus Ragusa – 40
Dinamo Brindisi – 40
Basket Academy Catanzaro – 34
Barcellona Basket – 32
Basket School Messina – 30
Action Now Monopoli – 30
Svincolati Milazzo – 28
Valentino Castellaneta – 26
Virtus Molfetta – 26
Basket Corato – 24
Adria Bari – 14
Bim Bum Rende – 10
Mola New Basket – 6

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