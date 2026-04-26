Basket Serie B, Catanzaro si prende il derby calabrese, Viola 2ª nonostante il Ko di Matera. Classifica e risultati

Si è conclusa la 30ª ed ultima giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F. La Redel cade a Catanzaro dopo un tentativo di rimonta. Matera è andata Ko a Messina, ma per gli scontri diretti i lucani saranno primi nella griglia play-off. Qualificate le prime otto squadre si incroceranno con le compagini del Girone E.

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Risultati 30ª giornata

Bim Bum Basket Rende – Virtus Ragusa 85 – 88

Basket Monopoli – Basket Corato 78-75

Virtus Molfetta – Mola New Basket 85-60

Dinamo Basket Brindisi – Valentino Basket Castellaneta 79-75

Basket School Messina – Virtus Matera 88-73

Basket Academy Catanzaro – Redel Viola 87-78

Adria Bari – Svincolati Milazzo 65-68

Riposa Barcellona Basket

Classifica finale della stagione regolare 2025/206

Virtus Matera – 40

Redel Viola Reggio Calabria – 40

Virtus Ragusa – 40

Dinamo Brindisi – 40

Basket Academy Catanzaro – 34

Barcellona Basket – 32

Basket School Messina – 30

Action Now Monopoli – 30

Svincolati Milazzo – 28

Valentino Castellaneta – 26

Virtus Molfetta – 26

Basket Corato – 24

Adria Bari – 14

Bim Bum Rende – 10

Mola New Basket – 6