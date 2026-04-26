La Redel sfiora la rimonta ma cade al PalaPulerà

La Pallacanestro Viola ha affrontato per l’ultima giornata di Serie B interregionale Girone F, la Basket Academy Catanzaro al PalaPulerà. I padroni di casa hanno gestito l’intero match, i neroarancio si sono fatti sotto a pochi minuti dal termine, ma non è riuscita la completa rimonta alla squadra di Coach Cadeo che chiude così al secondo posto la stagione regolare. Dovrà prontamente ritemprarsi in vista dei Play-Off.

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PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Canestrari. Tomcic e poi Okiljevic da tre. Laganà dalla lunetta, due su due. Tomcic in penetrazione, risponde Maresca. Coach Cadeo chiama Time Out. Fernandez a canestro. Laganà in penetrazione. Zampa, uno su due dalla lunetta. Giglio da tre. Fiusco dalla lunetta, due su due. Ancora Fiusco, in penetrazione. Canestro di Gaye. Fiusco dalla lunetta, due su due. Luzza da tre. Gaye per il +10. Battaglia da tre. Agbortabi, uno su due dalla lunetta. Si chiude il primo quarto sul 27 a 15.

SECONDO QUARTO

Dozic dalla lunetta, due su due. Fiusco in penetrazione. Dozic da sotto canestro. Fernandez in penetrazione. Dozic da sotto canestro. Tripla di Clark. Dozic di nuovo a canestro. Tomcic per il 35-22. Fernandez dalla lunetta, due su due. Laganà da tre. Clark a segno. Coach Sant’Ambrogio chiama Time Out. Canestrari da tre. Coach Cadeo chiama Time Out. Laganà a segno. Greco a segno. Laganà trasforma il libero per fallo tecnico a Greco. Clark trasforma. Fernandez, due su due dalla lunetta. Ancora Fernandez subisce fallo, uno su due dalla lunetta. Luzza dalla lunetta, uno su due. Tripla di Okiljevic. Si va all’intervallo lungo sul 49 a 37.

TERZO QUARTO

Fernandez dalla lunetta, due su due. Canestrari a segno. Laganà dalla lunetta, uno su due. Giglio per Catanzaro, segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero. Tomcic per il +16. Tripla di Fernandez. Clark dalla lunetta, trasforma il libero. Battaglia a segno da tre. Coach Cadeo chiama Time Out. Greco dalla lunetta, due su due. Zampa da tre. Dozic dalla lunetta, uno su due. Marini segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero del -12. Battaglia dalla lunetta, uno su due. Clark dalla lunetta, uno su due. Tripla di Battaglia. Zampa dalla lunetta, uno su due. Dozic per i padroni di casa. Laganà dalla lunetta, due su due. Tomcic per Catanzaro. Si chiude il terzo quarto sul 70 a 54.

QUARTO QUARTO

Agbortabi da sotto canestro. Tripla di Luzza. Laganà in coast to coast. Tripla di Fernandez. Canestrari da tre. Laganà dalla lunetta, uno su due. Clark dalla lunetta, uno su due. Canestrari in penetrazione. Tripla di Marini. Laganà subisce fallo. Canestrari, fallo tecnico. Laganà dalla lunetta, tre su tre. Tripla di Fernandez che vale il -6. 2:16 al termine. Un’altra tripla di Fernandez. Tomcic da sotto canestro. Tomcic dalla lunetta, uno su due. Coach Sant’Ambrogio chiama Time Out. Canestro di Fernandez. Marini dalla lunetta, uno su due. Battaglia dalla lunetta, uno su due. Coach Cadeo chiama Time Out. Gaye in penetrazione. Si chiude la partita sull’84 a 78 per la Basket Academy Catanzaro.

Il tabellino

Basket Academy Catanzaro – Redel Reggio Calabria 84-78 (27-15,22-22,21-17,14-24)

Basket Academy Catanzaro: Greco 4, Fomba NE, Battaglia 11, Tomcic 16, Gaye 6, Canestrari 17, Giovannini NE, Luzza 7, Okiljevic 8, Basile NE, Giglio 6, Dozic 9. Coach Sant’Ambrogio

Redel Reggio Calabria: Fiusco 7, Agbortabi 3, Marangon 0, Marinelli NE, Laganà 19, Fernandez 25, Zampa 5, Marini 7, Maresca 2, Clark 10, Viola NE, Damato NE. Coach Cadeo

Arbitri: Beccore di Messina e Fiannanca di Porto Empedocle