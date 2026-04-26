Reggina, il DG Praticò: ‘Sul caso Messina abbiamo presentato un esposto’

Con la possibilità di promozione ormai abbandonata, soprattutto dopo la vittoria del Savoia sul campo dell’Athletic Palermo e una sola giornata a disposizione, la Reggina si aggrappa alle vicende extra campo e attraverso la voce del suo Dg Praticò dichiara a radio Febea: “Sul filone riguardante le scommesse ci sono indagini della Procura ma vige il massimo riserbo, per tale motivo non abbiamo idea su ciò che possa accadere e se possano esserci deferimenti. Sulla vicenda Messina, abbiamo saputo che Acireale e Sancataldese hanno presentato un esposto e anche noi abbiamo voluto presentare un esposto. Ricordiamo che noi abbiamo perso la Serie B così”.

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“Un eventuale blocco dei playoff e dei playout? E’ stato chiesto di valutare il caso in tempi brevi, credo si tratti di un’indagine documentale. Ottimista? Fin quando non vedo le carte non c’è da essere ottimisti o pessimisti. Se le cose stanno come sembrano, alcune società potrebbero essere state penalizzate”.