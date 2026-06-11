Reggina, Orlandi: ‘Cambio necessario per una serie di motivi’

"Quando arrivi terzo e negli ultimi tre anni non hai mai assaporato il gusto della vetta devi farti una domanda e darti una risposta"

Tiene banco ormai da settimane la vicenda Reggina e lattesa per conoscere il suo futuro. Nulla ancora di ufficiale, con la cordata romana che sembra abbia superato la concorrenza di Matt Rizzetta, nonostante il rilancio di quest’ultimo. Su Gazzetta del Sud ne parla l’ex amaranto Nevio Orlandi: “Ritengo che il cambio sia necessario per una serie di motivi. Al di là di chi la prenderà, l’attuale proprietà ha capito di non avere più il gradimento dell’ambiente. Quando arrivi terzo e negli ultimi tre anni non hai mai assaporato il gu- sto della vetta devi farti una domanda e darti una risposta.

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Se la Reggina fosse andata in Lega Pro avrebbe fatto il suo. Si tratta di un club blasonato che ha vissuto l’epoca d’oro della Serie A. L’anomalia è ritrovarsi, dopo quattro stagioni, sempre tra i dilettanti.

Nel calcio non si improvvisa nulla. Allenatori, staff tecnico e collaboratori devono essere scelti prima che si chiuda la trattativa. Bisognerà compiere una programmazione seria, gettando le basi per tornare in C.

Bisognerà compiere una programmazione seria. Confermare Torrisi? È un collega e non sarebbe corretto esprimermi. Cosa farò? Rimango qui. Il cellulare è aperto e chi volesse contattarmi sa dove trovarmi”.