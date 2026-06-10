Nuova Reggina: ci dovrebbe essere un Lotito in società, ma non il presidente della Lazio

Ultimi controlli sulla documentazione prima della firma del preliminare. Il gruppo rappresentato da Claudio Lotito resta in pole dopo l’incontro romano Si è in attesa di notizie ufficiali sul possibile passaggio di proprietà della Reggina. Dopo l’incontro romano, il gruppo rappresentato dal presidente della Lazio appare oggi in posizione avanzata nella trattativa per il futuro del club amaranto.

E’ in corso l’ultimo scambio di documenti, passaggio necessario prima dell’eventuale firma del preliminare. Solo dopo si potrà procedere verso il closing, che sancirebbe il cambio di proprietà.

Il nodo dell’organigramma amaranto

Uno dei temi più discussi riguarda il possibile ruolo di Claudio Lotito all’interno della nuova struttura societaria della Reggina. Il presidente della Lazio, infatti, non dovrebbe comparire in maniera diretta, per questo motivo prende sempre più quota l’ipotesi di una figura che possa rappresentarlo all’interno dell’organigramma amaranto. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Enrico Lotito, figlio del patron biancoceleste, che potrebbe ricoprire il ruolo di amministratore. Oggi è il DG del settore giovanile della Lazio e della squadra femminile.

Reggina, ore di attesa

Al momento, però, manca ancora l’ufficialità. La tifoseria resta in attesa di comunicazioni chiare dopo settimane di indiscrezioni, trattative e scenari cambiati più volte. La sensazione è che la vicenda sia entrata nella sua fase decisiva. Prima il controllo definitivo delle carte, poi la firma del preliminare. Solo a quel punto si potrà parlare con maggiore certezza del nuovo assetto societario e dei programmi per il futuro della Reggina. Il club amaranto è davanti a un passaggio cruciale. E l’eventuale ingresso del gruppo legato a Lotito aprirebbe una nuova fase per una società che ha bisogno di stabilità, programmazione e risposte rapide.