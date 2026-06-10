Tappa a sorpresa in Calabria di Dua Lipa e Callum Turner: ecco dove hanno cenato i due VIP
La coppia è arrivata a sorpresa nella nota località estiva ed hanno assaggiato alcune specialità tipiche del territorio
10 Giugno 2026 - 14:35 | Comunicato stampa
Tappa calabrese, a sorpresa, per la popstar internazionale Dua Lipa e il marito, l’attore britannico Callum Turner, che dopo i festeggiamenti di nozze celebrati nei giorni scorsi a Palermo, hanno scelto Tropea per una serata di relax.
La coppia – ripartita stamani – ha soggiornato in una nota struttura ricettiva, Villa Paola esclusivo boutique hotel ricavato da un antico convento affacciato sul mare, poco fuori Tropea, tra le strutture più rinomate della località tirrenica.
Nel corso della serata, la coppia ha cenato nel ristorante “Il Convivio”, nel centro storico della città.
A confermarlo è il titolare del locale, che racconta come i due siano arrivati in serata accompagnati da personale della sicurezza.
“Si sono mostrati molto riservati e cordiali – riferisce il gestore – e hanno scelto alcune specialità tipiche del territorio, tra cui ravioli con ‘nduja e cipolla. Al termine della cena ci hanno fatto i complimenti per il cibo e l’accoglienza”.
La presenza della cantante, tra le artiste più seguite del panorama musicale internazionale, non è passata inosservata. Alcuni clienti hanno riconosciuto la coppia e scattato alcune fotografie, rispettandone tuttavia la privacy durante la serata.
La visita conferma l’attrattività di Tropea come destinazione turistica internazionale, sempre più scelta da personalità del mondo dello spettacolo e della cultura per soggiorni all’insegna della tranquillità e della scoperta delle eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche della Calabria.
Fonte: Ansa Calabria
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