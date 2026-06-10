Frontale tra un’auto e un carro funebre, morto un 33enne

Un giovane di 33 anni è morto stamani in un incidente lungo la strada statale 616 “di Pedivigliano“, a Colosimi, nel Cosentino, nello scontro frontale tra la sua auto e un carro funebre.

L’uomo, originario di Bianchi, alla guida di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente contro l’altro mezzo che viaggiava in direzione opposta.

Il 33enne è morto sul colpo mentre le tre persone che si trovavano sul carro sono rimaste lievemente ferite. Illesi gli occupanti di una terza vettura rimasta coinvolta nella carambola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, squadre dei Vigili del Fuoco, forze dell’ordine per i rilievi e il personale Anas per la gestione della viabilità.

Al fine di consentire le complesse operazioni di soccorso e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, la circolazione stradale è stata temporaneamente deviata sulle arterie locali, con apposite segnalazioni in loco.

Fonte: Ansa Calabria

+++AGGIORNAMENTO+++

RIAPERTA LA SS616 ‘DI PEDIVIGLIANO’ A COLOSIMI (CS).

CIRCOLAZIONE REGOLARE.