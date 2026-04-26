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Serie D: il Savoia vede la serie C, si ferma la Nissa. Risultati e classifica

La Reggina batte il Milazzo ma è tenuta in vita solo dalla matematica

26 Aprile 2026 - 17:10 | Redazione

Pallone serie D 2025-26

Il Savoia si impone con padronanza e sicurezza sul campo dell’Athletic Palermo e vede da vicinissimo la serie C, approfittando anche del pareggio esterno della Nissa sul campo del Sambiase. La Reggina vince con il Milazzo ed è tenuta in vita solo dalla matematica ma con speranze ridottissime, parliamo di miracolo sportivo. In coda sarà battaglia per evitare la retrocessione diretta.

Leggi anche

I risultati della giornata

Athletic Palermo – Savoia 1-3

Acireale – Ragusa 0-0

Gela – Vibonese 1-1

Enna – Gelbison 0-1

Milazzo – Reggina 1-2

Nuova Igea Virtus – Messina 1-1

Paternò – Favara 1-3

Sambiase – Nissa 1-1

Sancataldese – Vigor Lamezia 1-1

Leggi anche

La classifica

  1. Savoia 66
  2. Nissa 64
  3. Reggina 63
  4. Athletic Palermo 57
  5. Gelbison 57
  6. Sambiase 53
  7. Nuova Igea (-5) 53
  8. Milazzo 44
  9. Gela (-1) 43
  10. Vigor Lamezia 39
  11. Favara 37
  12. Enna 35
  13. Ragusa 34
  14. Vibonese 32
  15. Acireale 32
  16. Messina (-14) 29
  17. Sancataldese 29
  18. Paternò 19

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RegginaReggio Calabria Calcio

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