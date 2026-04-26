Serie D: il Savoia vede la serie C, si ferma la Nissa. Risultati e classifica

Il Savoia si impone con padronanza e sicurezza sul campo dell’Athletic Palermo e vede da vicinissimo la serie C, approfittando anche del pareggio esterno della Nissa sul campo del Sambiase. La Reggina vince con il Milazzo ed è tenuta in vita solo dalla matematica ma con speranze ridottissime, parliamo di miracolo sportivo. In coda sarà battaglia per evitare la retrocessione diretta.

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I risultati della giornata

Athletic Palermo – Savoia 1-3

Acireale – Ragusa 0-0

Gela – Vibonese 1-1

Enna – Gelbison 0-1

Milazzo – Reggina 1-2

Nuova Igea Virtus – Messina 1-1

Paternò – Favara 1-3

Sambiase – Nissa 1-1

Sancataldese – Vigor Lamezia 1-1

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