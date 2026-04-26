Serie D: il Savoia vede la serie C, si ferma la Nissa. Risultati e classifica
La Reggina batte il Milazzo ma è tenuta in vita solo dalla matematica
26 Aprile 2026 - 17:10 | Redazione
Il Savoia si impone con padronanza e sicurezza sul campo dell’Athletic Palermo e vede da vicinissimo la serie C, approfittando anche del pareggio esterno della Nissa sul campo del Sambiase. La Reggina vince con il Milazzo ed è tenuta in vita solo dalla matematica ma con speranze ridottissime, parliamo di miracolo sportivo. In coda sarà battaglia per evitare la retrocessione diretta.
I risultati della giornata
Athletic Palermo – Savoia 1-3
Acireale – Ragusa 0-0
Gela – Vibonese 1-1
Enna – Gelbison 0-1
Milazzo – Reggina 1-2
Nuova Igea Virtus – Messina 1-1
Paternò – Favara 1-3
Sambiase – Nissa 1-1
Sancataldese – Vigor Lamezia 1-1
La classifica
- Savoia 66
- Nissa 64
- Reggina 63
- Athletic Palermo 57
- Gelbison 57
- Sambiase 53
- Nuova Igea (-5) 53
- Milazzo 44
- Gela (-1) 43
- Vigor Lamezia 39
- Favara 37
- Enna 35
- Ragusa 34
- Vibonese 32
- Acireale 32
- Messina (-14) 29
- Sancataldese 29
- Paternò 19
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