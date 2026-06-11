Reggio, chef Cogliandro e gli studenti del ‘Trecroci’ al 212° Anniversario dei Carabinieri

Allo chef reggino l’incarico di coordinare e organizzare l’aperitivo istituzionale che ha accolto oltre cinquecento ospiti tra autorità civili, militari e rappresentanti delle istituzioni

Una delle più importanti manifestazioni istituzionali mai ospitate dalla Calabria si è trasformata anche in una straordinaria occasione di crescita, formazione e valorizzazione del territorio grazie al lavoro dello chef Filippo Cogliandro e dell’Istituto Alberghiero “Trecroci” di Villa San Giovanni.

In occasione del 212° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, celebrato per la prima volta nella storia fuori da Roma e ospitato nella città di Reggio Calabria, lo chef Filippo Cogliandro ha ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Generale Diego Totaro, l’incarico di coordinare e organizzare l’aperitivo istituzionale che ha accolto oltre cinquecento ospiti tra autorità civili, militari e rappresentanti delle istituzioni.

Leggi anche

L’incarico affidato a Filippo Cogliandro

Un incarico prestigioso che Cogliandro ha scelto di trasformare in un progetto condiviso, coinvolgendo l’Istituto Alberghiero “Trecroci” di Villa San Giovanni e offrendo agli studenti la possibilità di vivere un’esperienza unica accanto a professionisti del settore durante un evento destinato a entrare nella storia della Calabria.

“Quando ho ricevuto l’incarico dal Generale Totaro – racconta Filippo Cogliandro – ho pensato che non dovesse essere soltanto un momento organizzativo, ma una grande occasione per mostrare il talento dei nostri giovani e la qualità della formazione che viene svolta nelle scuole alberghiere del territorio. La Calabria migliore è quella che sa fare squadra e che investe sulle nuove generazioni”.

La collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Trecroci”

Determinante è stata la collaborazione della dirigente scolastica Enza Loiero, che ha accolto con entusiasmo il progetto mettendo a disposizione docenti, personale tecnico e studenti degli indirizzi di cucina, sala, accoglienza e servizi alberghieri. Sotto il coordinamento dello chef Cogliandro, dei docenti di Enogastronomia Giuseppe Cupi, Francesco Figliomeni e Giuseppina Cutrupi, dei docenti di Sala Rosario Sciarrone, Francesco Lubieri, Raffaele Macrì e del docente di Accoglienza Turistica Roberto Laface, è stato realizzato un percorso organizzativo e gastronomico che ha consentito agli studenti di confrontarsi con standard professionali elevatissimi, partecipando attivamente alla preparazione e al servizio di un appuntamento che ha visto la presenza delle più alte cariche dello Stato.

La proposta gastronomica e gli ospiti istituzionali

La proposta gastronomica è stata studiata per raccontare la Calabria attraverso le sue eccellenze agroalimentari, valorizzando prodotti identitari e tradizioni culinarie capaci di rappresentare al meglio il territorio davanti a ospiti provenienti da tutta Italia. Il risultato è stato particolarmente apprezzato dagli ospiti e dalle autorità presenti. Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro del Lavoro Marina Calderone, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Sottosegretario alla Difesa Wanda Ferro, il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo, il Comandante della Legione Carabinieri Calabria Generale di Brigata Riccardo Sciuto e il Comandante Provinciale Generale Diego Totaro.

A suggellare il ricordo della giornata è stata la tradizionale torta celebrativa realizzata e offerta dal maestro pasticcere Angelo Musolino, presidente nazionale CONPAIT e titolare della storica Pasticceria La Mimosa.

Per gli studenti del Trecroci si è trattato di una vera esperienza sul campo, un’occasione rara per comprendere da vicino cosa significhi lavorare in contesti istituzionali di altissimo livello, dove professionalità, organizzazione, precisione e spirito di squadra diventano elementi fondamentali. Il successo dell’iniziativa ha confermato il valore di una sinergia che ha unito istituzioni, scuola e professionisti in un progetto comune, dimostrando come la formazione possa diventare protagonista concreta dei grandi eventi.

“Vedere i ragazzi lavorare con entusiasmo, responsabilità e competenza è stata la soddisfazione più grande – conclude Cogliandro -. Questa giornata non è stata soltanto la celebrazione dell’Arma dei Carabinieri, ma anche una straordinaria vetrina per una Calabria che cresce, che forma giovani preparati e che sa esprimere eccellenze in ogni settore”.

Leggi anche

La 212° Festa nazionale dell’Arma dei Carabinieri resterà nella memoria collettiva per il suo valore storico e istituzionale. Per Filippo Cogliandro e per l’Istituto Alberghiero Trecroci rappresenta anche la dimostrazione concreta di come il talento, la formazione e l’amore per il territorio possano diventare strumenti di promozione e di crescita per l’intera Calabria.