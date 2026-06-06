Francobollo Carabinieri, Ferro: ‘Riconoscimento importante. Orgogliosa che la festa si sia tenuta a Reggio’

“L’emissione del francobollo celebrativo dedicato all’Arma dei Carabinieri rappresenta un riconoscimento importante per una delle istituzioni più amate dagli italiani e per il ruolo che da oltre due secoli svolge al servizio della Nazione, garantendo sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini”.

È quanto dichiara il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che oggi a Reggio Calabria ha partecipato alla presentazione e al primo annullo del francobollo celebrativo, insieme al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai ministri Guido Crosetto, Matteo Piantedosi, Paolo Zangrillo e Marina Calderone, alla presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, al Comandante Generale dell’Arma Gen. Salvatore Luongo e ai vertici di Poste Italiane. Leggi anche

Il valore simbolico del francobollo celebrativo

“Sono particolarmente orgogliosa – aggiunge Ferro – che questo momento si sia svolto a Reggio Calabria, nell’ambito della Festa nazionale dell’Arma. Il francobollo raffigura il monumento “Per la gente, tra la gente”, dedicato ai Caduti di Nassiriya, simbolo della missione quotidiana dei Carabinieri al servizio della comunità e delle nuove generazioni. Un’immagine che racchiude in modo straordinariamente efficace l’essenza stessa dell’Arma: un Carabiniere che accompagna un bambino, simbolo di protezione, fiducia, prossimità e speranza. Un’immagine realizzata anche grazie alla partecipazione delle scolaresche, e che parla soprattutto alle nuove generazioni, raccontando il volto più autentico dello Stato. Ringrazio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e in particolare il sottosegretario Fausta Bergamotto, con la quale abbiamo condiviso e sostenuto questo progetto, trasformando un’iniziativa dal forte valore simbolico in un segno permanente della memoria nazionale”.