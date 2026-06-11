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Gerace, al via ‘Artigiani al Borgo’: il centro storico diventa un laboratorio a cielo aperto

Esposizioni, lavorazioni dal vivo, dimostrazioni, workshop, visite guidate e momenti di confronto nella tre giorni per valorizzare i principali comparti della tradizione artigianale

11 Giugno 2026 - 10:14 | Comunicato Stampa

gerace

Gerace si prepara ad accogliere “Artigiani al Borgo”, l’iniziativa promossa dalla Città di Gerace, in collaborazione con l’Associazione Temporanea d’Imprese Tourlallà, Farimpresa e Advisors, nell’ambito del progetto “Gerace Porta del Sole” – intervento n. 8 “Marketing Territoriale e Comunicazione – Gerace Cultural Destination”, Lotto 2 “Artigiani del Borgo – Riscoperta del know-how legato ai mestieri artigiani tra innovazione e circular economy”.

L’evento si svolgerà dal 12 al 14 giugno 2026 e trasformerà il centro storico di Gerace in una vera e propria residenza temporanea per artigiani, con l’obiettivo di rilanciare l’artigianato come motore di cultura, innovazione, turismo esperienziale, coesione sociale e sviluppo sostenibile.

Artigiani Borgo Gerace Locandina

Per tre giornate, artigiani provenienti da diversi territori saranno ospitati in botteghe e spazi temporaneamente riaperti al pubblico, dando vita a esposizioni, lavorazioni dal vivo, dimostrazioni, laboratori, workshop, visite guidate e momenti di confronto. Il borgo diventerà così una grande officina diffusa, dove il visitatore non sarà semplice spettatore, ma parte attiva di un’esperienza autentica: potrà osservare i processi produttivi, dialogare con gli artigiani, conoscere le storie dei mestieri e scoprire l’unicità delle produzioni artigianali.

L’iniziativa intende valorizzare i principali comparti della tradizione artigianale, tra cui ceramica, legno, tessitura, oreficeria, ferro battuto, pietra, liuteria e altre lavorazioni identitarie del territorio.

Formazione, confronto e crescita per il territorio

L’evento punta inoltre a favorire occasioni di incontro, confronto e collaborazione tra artigiani, operatori, cittadini e visitatori, creando un contesto capace di generare nuove relazioni, scambi di competenze e opportunità di crescita per tutto il territorio.

Il programma prevede anche momenti di formazione rivolti agli operatori del settore, con workshop dedicati a temi strategici per la crescita delle attività artigianali: orientamento tra bandi e agevolazioni, comunicazione digitale e visiva, promozione del brand, strategie di pricing del prodotto artigianale, storie e casi di successo di imprese artigiane.

Le parole del sindaco Lizzi

Artigiani al Borgo – dichiara il Sindaco Rudi Lizzi – rappresenta una delle iniziative attraverso cui stiamo costruendo una nuova visione di Gerace: un borgo che valorizza la propria identità e le proprie tradizioni trasformandole in opportunità concrete di crescita. L’artigianato custodisce saperi, storie e competenze che meritano di essere raccontati e tramandati. Con questo evento vogliamo restituire vita a luoghi, botteghe e relazioni, creando un incontro autentico tra chi produce, chi visita e chi vive quotidianamente il nostro territorio. Gerace vuole essere sempre più un luogo dove cultura, creatività e sviluppo camminano insieme.

Artigiani al Borgo” nasce con una visione che va oltre la singola manifestazione: fare di Gerace un luogo simbolo dell’artigianato, un laboratorio vivo in cui tradizione e innovazione possano incontrarsi, generando nuove opportunità per il territorio, per le imprese e per le giovani generazioni.

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Ogni bottega riaperta diventa un presidio culturale, ogni artigiano un narratore di saperi, ogni lavorazione un’occasione per riscoprire il valore identitario, economico e sociale dell’artigianato.

Artigiani al Borgo non è un semplice evento, ma un’idea di futuro che parte dalle radici.

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