Comunali, Occhiuto lancia Cannizzaro sindaco e annuncia: ‘Lavoriamo al primo regalo per la città’

Una Piazza De Nava gremita ha fatto da cornice all’apertura della campagna elettorale di Francesco Cannizzaro, candidato a sindaco di Reggio Calabria. Sul palco, a sostegno del deputato reggino, è salito il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha voluto ripercorrere il percorso politico di quello che ha definito “uno dei più grandi dirigenti politici di Forza Italia“.

Il legame tra Occhiuto e Cannizzaro

Il Presidente della Regione ha aperto il suo intervento ricordando i primi passi di Cannizzaro in Consiglio Regionale, sottolineando come la passione politica che lo animava da ragazzo sia rimasta intatta nel tempo.

“Ero parlamentare e partecipai ad un’iniziativa in consiglio regionale. Eravamo insieme a Leone [Iole Santelli], ricevevamo assieme a Forza Italia a quel tempo. Dieci anni fa, ancora non conoscevo quel ragazzo che poi divenne un uomo, un dirigente politico importante in Calabria e poi ancora un dirigente politico importante in tutto il Mezzogiorno del Paese. Cominciò a parlare nell’aula del consiglio regionale, gremita, con tanta gente. Cominciò a parlare e man mano che parlava, infiammava quell’aula. Man mano che parlava la gente si alzava insieme per applaudire questo ragazzo, ammirata della carica, della passione che mai Ciccio Cannizzaro ha perso in questi anni.”

Leggi anche

L’annuncio a sorpresa: “Costruiremo la funivia turistica”

Il momento clou dell’intervento di Occhiuto è arrivato con l’annuncio di un’opera infrastrutturale destinata, secondo il governatore, a cambiare il volto turistico di Reggio Calabria. Occhiuto ha svelato un progetto su cui la Regione e il futuro candidato sindaco stanno già lavorando in sinergia.

“Io vorrei che a Reggio facessimo la funivia, la funivia turistica. Ci stiamo già lavorando per cui sarà il suo primo regalo alla città di Reggio Calabria. Faremo tante altre cose perché il nostro colloquio, deve essere un colloquio che appunto deve rimanere nella storia di questa grande città”.

L’appello finale: “Reggio riappropriati del tuo futuro”

Concludendo il suo discorso, Occhiuto ha lanciato un forte appello ai cittadini reggini, esortandoli a voltare pagina rispetto al passato e a cogliere l’opportunità delle prossime elezioni per restituire a Reggio il ruolo di “Regina delle città”.

“Reggio risvegliati, Reggio riappropriati del tuo futuro, Reggio esci dal grigiore e dall’anonimato e dimostra di saper scegliere un grande sindaco, di saper costruire con questo voto, con questo sindaco, un futuro che ti assegni Reggio il luogo che ti spetta, il luogo di regina delle città in questo paese. Io so che con Ciccio lo farete e io sono impegnato.”

Leggi anche

Il Presidente ha poi ribadito il suo sostegno personale, chiudendo con un augurio per il futuro della città: