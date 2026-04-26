Comunali Reggio, Cannizzaro da Battaglia: il saluto tra rivali prima della campagna elettorale

Un gesto distensivo nel cuore della campagna elettorale di Reggio Calabria. Francesco Cannizzaro ha pubblicato sui social un video in cui passa a trovare Mimmo Battaglia nella sua segreteria, poco prima dell’apertura della campagna elettorale nei pressi di Piazza De Nava.

Cannizzaro: “Come sapete, stasera alle 18:30 aprirò la campagna elettorale qui vicino a Piazza De Nava. Nella zona limitrofa c’è la segreteria del mio competitor principale, il mio amico Mimmo Battaglia. Sentivo il dovere di venire a salutare un vero signore della politica, il mio amico Mimmo Battaglia. Quindi siamo qui a salutarci, ad abbracciarci e ad augurarci reciprocamente l’in bocca al lupo”.

Battaglia: “Grande Ciccio, è passato oggi a salutarmi. Questo è il segno di una campagna elettorale che si fa nel rispetto delle persone, con i contenuti. Gesti come questi riempiono il cuore sull’idea che si possa veramente fare una campagna elettorale distesa e tranquilla”.

Cannizzaro: “E sarà così. In bocca al lupo a Reggio!”.

Battaglia: “Crepi!”.

Cannizzaro: “Mimmo grazie, te lo dico di vero cuore. Ti voglio bene”.