Comunali Reggio, Cannizzaro da Battaglia: il saluto tra rivali prima della campagna elettorale
Un momento di inaspettato fair play a Piazza De Nava: Francesco Cannizzaro e Mimmo Battaglia si augurano reciprocamente in bocca al lupo
26 Aprile 2026 - 14:22 | Redazione
Un gesto distensivo nel cuore della campagna elettorale di Reggio Calabria. Francesco Cannizzaro ha pubblicato sui social un video in cui passa a trovare Mimmo Battaglia nella sua segreteria, poco prima dell’apertura della campagna elettorale nei pressi di Piazza De Nava.
Il dialogo tra Cannizzaro e Battaglia
Cannizzaro: “Come sapete, stasera alle 18:30 aprirò la campagna elettorale qui vicino a Piazza De Nava. Nella zona limitrofa c’è la segreteria del mio competitor principale, il mio amico Mimmo Battaglia. Sentivo il dovere di venire a salutare un vero signore della politica, il mio amico Mimmo Battaglia. Quindi siamo qui a salutarci, ad abbracciarci e ad augurarci reciprocamente l’in bocca al lupo”.
Battaglia: “Grande Ciccio, è passato oggi a salutarmi. Questo è il segno di una campagna elettorale che si fa nel rispetto delle persone, con i contenuti. Gesti come questi riempiono il cuore sull’idea che si possa veramente fare una campagna elettorale distesa e tranquilla”.
Cannizzaro: “E sarà così. In bocca al lupo a Reggio!”.
Battaglia: “Crepi!”.
Cannizzaro: “Mimmo grazie, te lo dico di vero cuore. Ti voglio bene”.
Un abbraccio tra avversari, in una sfida politica che entra nel vivo ma che, almeno in questo passaggio, sceglie il rispetto personale prima dello scontro elettorale.
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