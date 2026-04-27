Albo dei rilevatori statistici, domande online e scadenza: l’avviso del Comune di Reggio
Domande solo online con SPID o CIE per la graduatoria 2026/2027 dei rilevatori statistici chiamati a svolgere indagini ISTAT e comunali
27 Aprile 2026 - 16:04 | di Redazione
Si ricorda che, come previsto dall’art. 8 dell’avviso di iscrizione all’albo permanente dei rilevatori statistici (approvato con determina dirigenziale n 1953 del 16/04/2025), entro le ore 12:00 del 30 maggio 2026 sarà ancora possibile iscriversi alla selezione per soli titoli finalizzata all’aggiornamento e costituzione della nuova graduatoria 2026/2027 a cui si attingerà per il conferimento di incarichi per l’espletamento delle rilevazioni statistiche previste dall’ISTAT nonché per eventuali indagini promosse dall’Amministrazione Comunale.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica autenticandosi con SPID o CIE e compilando il format disponibile all’indirizzo web: https://alborilevatoristatistici.reggiocal.it
Bando e informazioni
Per tutte le informazioni è possibile consultare il bando presente nella pagina:
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Statistica ai seguenti recapiti:
- tel: 0965 3622451 – 0965 3622452
- e-mail: statistica@reggiocal.it
Per eventuali problemi tecnici del sistema comunicare tempestivamente al seguente contatto:
- tel: 0965 3622143
- e-mail: sviluppo@hermesrc.it
Per accedere alla pagina con l’avviso del COmune di Reggio Calabria, cliccare sul seguente LINK.
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