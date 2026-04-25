City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Comunali Reggio, Casa Riformista presenta la i candidati: ‘Puntiamo ad essere la 2ª lista del csx’

"Mettiamo in campo una lista vincente, che rappresenta la sinistra moderata" le parole della segretaria Andriani

25 Aprile 2026 - 08:44 | di Eva Curatola

casa riformista italia viva ()

Ore decisive per le elezioni comunali di Reggio Calabria.

Nel campo del centrosinistra, a sostegno del candidato sindaco Mimmo Battaglia, è stata presentata la lista Avanti/Casa Riformista. A depositarla, ieri, il segretario del Partito Repubblicano, Gabriella Andriani.

La lista nasce da un progetto condiviso tra PRI, Italia Viva e PSI. In campo 32 candidati, tra cui 19 donne, giovani e tre consiglieri comunali: Filippo Quartuccio, Santo Bongani di Italia Viva e Pino Cuzzocrea, che ha aderito al PRI.

Soddisfazione è stata espressa dai segretari dei tre partiti alleati, Gabriella Andriani, Sera e Milana, che puntano a dare peso politico all’area riformista all’interno della coalizione di centrosinistra.

«Mettiamo in campo una lista vincente. Rappresentiamo la sinistra moderata e puntiamo ad essere la seconda lista della coalizione. Non è solo una partecipazione elettorale, ma un progetto per la città, per i giovani, per la politica che deve essere al servizio dei cittadini di Reggio», ha dichiarato Gabriella Andriani.

Leggi anche

I candidati della lista Avanti/Casa Riformista

  1. Domenico Aricò
  2. Maria Antonia Barreca
  3. Santo Bongani
  4. Piero Borghetti
  5. Paola Borzumati
  6. Giulia Cotroneo
  7. Domenica Criaco
  8. Giuseppe Cuzzocrea, detto Pino
  9. Enrico Errigo
  10. Raffaele Falcomatà
  11. Damaride Galesi
  12. Isidoro Giardiniere
  13. Giuseppe Giordano
  14. Maria Stella Ielo
  15. Antonio Le Pera
  16. Angela Libri
  17. Loredana Francesca Lombardo
  18. Martina Mauro
  19. Fortunata Valeria Neri
  20. Giovanna Pratticò
  21. Filippo Quartuccio
  22. Giovanni Francesco Raffa
  23. Valentina Rappoccio
  24. Carmela Scordo
  25. Pasquale Danilo Spinella
  26. Ilaria Surace
  27. Maria Laura Timone
  28. Agata Domenica Trunfio
  29. Francesca Zaccone
  30. Giuseppa Tomo
  31. Mario Ronnie Van Benge, detto Mariovan
  32. Antonia Manuela Mesiano

Avanti/Casa Riformista si inserisce così nel programma del centrosinistra a sostegno di Battaglia. Una lista che guarda all’area moderata e riformista, con l’obiettivo di pesare dentro la coalizione e nella futura composizione del Consiglio comunale.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?