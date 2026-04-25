Comunali Reggio, Casa Riformista presenta la i candidati: ‘Puntiamo ad essere la 2ª lista del csx’

Ore decisive per le elezioni comunali di Reggio Calabria.

Nel campo del centrosinistra, a sostegno del candidato sindaco Mimmo Battaglia, è stata presentata la lista Avanti/Casa Riformista. A depositarla, ieri, il segretario del Partito Repubblicano, Gabriella Andriani.

La lista nasce da un progetto condiviso tra PRI, Italia Viva e PSI. In campo 32 candidati, tra cui 19 donne, giovani e tre consiglieri comunali: Filippo Quartuccio, Santo Bongani di Italia Viva e Pino Cuzzocrea, che ha aderito al PRI.

Soddisfazione è stata espressa dai segretari dei tre partiti alleati, Gabriella Andriani, Sera e Milana, che puntano a dare peso politico all’area riformista all’interno della coalizione di centrosinistra.

«Mettiamo in campo una lista vincente. Rappresentiamo la sinistra moderata e puntiamo ad essere la seconda lista della coalizione. Non è solo una partecipazione elettorale, ma un progetto per la città, per i giovani, per la politica che deve essere al servizio dei cittadini di Reggio», ha dichiarato Gabriella Andriani.

Leggi anche

I candidati della lista Avanti/Casa Riformista

Domenico Aricò Maria Antonia Barreca Santo Bongani Piero Borghetti Paola Borzumati Giulia Cotroneo Domenica Criaco Giuseppe Cuzzocrea, detto Pino Enrico Errigo Raffaele Falcomatà Damaride Galesi Isidoro Giardiniere Giuseppe Giordano Maria Stella Ielo Antonio Le Pera Angela Libri Loredana Francesca Lombardo Martina Mauro Fortunata Valeria Neri Giovanna Pratticò Filippo Quartuccio Giovanni Francesco Raffa Valentina Rappoccio Carmela Scordo Pasquale Danilo Spinella Ilaria Surace Maria Laura Timone Agata Domenica Trunfio Francesca Zaccone Giuseppa Tomo Mario Ronnie Van Benge, detto Mariovan Antonia Manuela Mesiano

Avanti/Casa Riformista si inserisce così nel programma del centrosinistra a sostegno di Battaglia. Una lista che guarda all’area moderata e riformista, con l’obiettivo di pesare dentro la coalizione e nella futura composizione del Consiglio comunale.