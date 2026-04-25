Comunali Reggio, Casa Riformista presenta la i candidati: ‘Puntiamo ad essere la 2ª lista del csx’
"Mettiamo in campo una lista vincente, che rappresenta la sinistra moderata" le parole della segretaria Andriani
25 Aprile 2026 - 08:44 | di Eva Curatola
Ore decisive per le elezioni comunali di Reggio Calabria.
Nel campo del centrosinistra, a sostegno del candidato sindaco Mimmo Battaglia, è stata presentata la lista Avanti/Casa Riformista. A depositarla, ieri, il segretario del Partito Repubblicano, Gabriella Andriani.
La lista nasce da un progetto condiviso tra PRI, Italia Viva e PSI. In campo 32 candidati, tra cui 19 donne, giovani e tre consiglieri comunali: Filippo Quartuccio, Santo Bongani di Italia Viva e Pino Cuzzocrea, che ha aderito al PRI.
Soddisfazione è stata espressa dai segretari dei tre partiti alleati, Gabriella Andriani, Sera e Milana, che puntano a dare peso politico all’area riformista all’interno della coalizione di centrosinistra.
«Mettiamo in campo una lista vincente. Rappresentiamo la sinistra moderata e puntiamo ad essere la seconda lista della coalizione. Non è solo una partecipazione elettorale, ma un progetto per la città, per i giovani, per la politica che deve essere al servizio dei cittadini di Reggio», ha dichiarato Gabriella Andriani.
I candidati della lista Avanti/Casa Riformista
- Domenico Aricò
- Maria Antonia Barreca
- Santo Bongani
- Piero Borghetti
- Paola Borzumati
- Giulia Cotroneo
- Domenica Criaco
- Giuseppe Cuzzocrea, detto Pino
- Enrico Errigo
- Raffaele Falcomatà
- Damaride Galesi
- Isidoro Giardiniere
- Giuseppe Giordano
- Maria Stella Ielo
- Antonio Le Pera
- Angela Libri
- Loredana Francesca Lombardo
- Martina Mauro
- Fortunata Valeria Neri
- Giovanna Pratticò
- Filippo Quartuccio
- Giovanni Francesco Raffa
- Valentina Rappoccio
- Carmela Scordo
- Pasquale Danilo Spinella
- Ilaria Surace
- Maria Laura Timone
- Agata Domenica Trunfio
- Francesca Zaccone
- Giuseppa Tomo
- Mario Ronnie Van Benge, detto Mariovan
- Antonia Manuela Mesiano
Avanti/Casa Riformista si inserisce così nel programma del centrosinistra a sostegno di Battaglia. Una lista che guarda all’area moderata e riformista, con l’obiettivo di pesare dentro la coalizione e nella futura composizione del Consiglio comunale.
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