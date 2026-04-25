Comunali Reggio, La Strada deposita la lista: i 32 candidati con Pazzano sindaco
I NOMI dei candidati a sostegno di Saverio Pazzano. Ecco l'elenco de "La Strada"
25 Aprile 2026 - 05:50 | di Redazione
La corsa verso Palazzo San Giorgio entra nella fase decisiva. Nella giornata del 25 aprile, alle ore 12, si chiuderanno i termini per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale di Reggio Calabria.
Tra le formazioni in campo c’è La Strada, lista civica a sostegno della candidatura a sindaco di Saverio Pazzano. Una presenza ormai strutturata nel panorama politico cittadino, che si presenta alle elezioni del 24 e 25 maggio con una lista completa da 32 nomi.
La sfida di Pazzano si colloca fuori dai due poli principali. Una scelta civica e politica che punta a rappresentare un’alternativa autonoma, con un profilo riconoscibile e una linea distinta rispetto al centrodestra guidato da Francesco Cannizzaro, al centrosinistra con Mimmo Battaglia e al polo civico di Eduardo Lamberti Castronuovo.
Secondo il quadro preelettorale, la competizione per Palazzo San Giorgio vede quattro candidati a sindaco e almeno 21 liste complessive. In questo scenario, La Strada prova a giocare la propria partita puntando sulla continuità del percorso politico costruito negli ultimi anni e su una proposta civica radicata nei temi della città.
I candidati della lista “La Strada”
- Andidero Giuseppe Demetrio, detto Nuccio
- Arminio Maria
- Boschi Simona
- Campanella Chiara
- Campolo Antonio, detto Lello / detto Antonello
- Carricato Flavia Assunta
- Cartella Barbara
- Cartisano Giovanni Paolo
- Catanese Antonino, detto Nino
- Chirico Rosa, detta Rosy
- Cortese Agostino
- De Stefano Ornella Santa Aurora
- Fontanelli Giovanna
- Fotia Daniele
- Guarniera Livia
- Lenzi Zaira Viviana
- Lia Francesco, detto Ciccio
- Libri Domenico, detto Mimmo
- Malara Valeria
- Martino Lorenzo Pio Massimo
- Nunnari Dario Pietro
- Orlando Salvatore
- Palumbo Fabio Domenico
- Parisi Maria Lucia
- Pensabene Pasquale
- Pensabene Serena
- Pontari Giuseppina, detta Pinella
- Praticò Antonello
- Schipani Paola Maria
- Scordino Valentino
- Spinella Serenella, detta Gaia
- Tripodi Francesco
Il deposito delle liste segna l’avvio della campagna elettorale vera e propria. Da qui in avanti il confronto si sposterà sempre di più sui territori, tra quartieri, comitati, incontri pubblici e ricerca del consenso porta a porta.
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