Comunali Reggio, La Strada deposita la lista: i 32 candidati con Pazzano sindaco

La corsa verso Palazzo San Giorgio entra nella fase decisiva. Nella giornata del 25 aprile, alle ore 12, si chiuderanno i termini per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale di Reggio Calabria.

Tra le formazioni in campo c’è La Strada, lista civica a sostegno della candidatura a sindaco di Saverio Pazzano. Una presenza ormai strutturata nel panorama politico cittadino, che si presenta alle elezioni del 24 e 25 maggio con una lista completa da 32 nomi.

La sfida di Pazzano si colloca fuori dai due poli principali. Una scelta civica e politica che punta a rappresentare un’alternativa autonoma, con un profilo riconoscibile e una linea distinta rispetto al centrodestra guidato da Francesco Cannizzaro, al centrosinistra con Mimmo Battaglia e al polo civico di Eduardo Lamberti Castronuovo.

Secondo il quadro preelettorale, la competizione per Palazzo San Giorgio vede quattro candidati a sindaco e almeno 21 liste complessive. In questo scenario, La Strada prova a giocare la propria partita puntando sulla continuità del percorso politico costruito negli ultimi anni e su una proposta civica radicata nei temi della città.

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I candidati della lista “La Strada”

Andidero Giuseppe Demetrio, detto Nuccio Arminio Maria Boschi Simona Campanella Chiara Campolo Antonio, detto Lello / detto Antonello Carricato Flavia Assunta Cartella Barbara Cartisano Giovanni Paolo Catanese Antonino, detto Nino Chirico Rosa, detta Rosy Cortese Agostino De Stefano Ornella Santa Aurora Fontanelli Giovanna Fotia Daniele Guarniera Livia Lenzi Zaira Viviana Lia Francesco, detto Ciccio Libri Domenico, detto Mimmo Malara Valeria Martino Lorenzo Pio Massimo Nunnari Dario Pietro Orlando Salvatore Palumbo Fabio Domenico Parisi Maria Lucia Pensabene Pasquale Pensabene Serena Pontari Giuseppina, detta Pinella Praticò Antonello Schipani Paola Maria Scordino Valentino Spinella Serenella, detta Gaia Tripodi Francesco

Il deposito delle liste segna l’avvio della campagna elettorale vera e propria. Da qui in avanti il confronto si sposterà sempre di più sui territori, tra quartieri, comitati, incontri pubblici e ricerca del consenso porta a porta.