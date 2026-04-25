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Comunali Reggio, La Strada deposita la lista: i 32 candidati con Pazzano sindaco

I NOMI dei candidati a sostegno di Saverio Pazzano. Ecco l'elenco de "La Strada"

25 Aprile 2026 - 05:50 | di Redazione

Consigliere Saverio Pazzano (2)

La corsa verso Palazzo San Giorgio entra nella fase decisiva. Nella giornata del 25 aprile, alle ore 12, si chiuderanno i termini per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale di Reggio Calabria.

Tra le formazioni in campo c’è La Strada, lista civica a sostegno della candidatura a sindaco di Saverio Pazzano. Una presenza ormai strutturata nel panorama politico cittadino, che si presenta alle elezioni del 24 e 25 maggio con una lista completa da 32 nomi.

La sfida di Pazzano si colloca fuori dai due poli principali. Una scelta civica e politica che punta a rappresentare un’alternativa autonoma, con un profilo riconoscibile e una linea distinta rispetto al centrodestra guidato da Francesco Cannizzaro, al centrosinistra con Mimmo Battaglia e al polo civico di Eduardo Lamberti Castronuovo.

Secondo il quadro preelettorale, la competizione per Palazzo San Giorgio vede quattro candidati a sindaco e almeno 21 liste complessive. In questo scenario, La Strada prova a giocare la propria partita puntando sulla continuità del percorso politico costruito negli ultimi anni e su una proposta civica radicata nei temi della città.

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I candidati della lista “La Strada”

  1. Andidero Giuseppe Demetrio, detto Nuccio
  2. Arminio Maria
  3. Boschi Simona
  4. Campanella Chiara
  5. Campolo Antonio, detto Lello / detto Antonello
  6. Carricato Flavia Assunta
  7. Cartella Barbara
  8. Cartisano Giovanni Paolo
  9. Catanese Antonino, detto Nino
  10. Chirico Rosa, detta Rosy
  11. Cortese Agostino
  12. De Stefano Ornella Santa Aurora
  13. Fontanelli Giovanna
  14. Fotia Daniele
  15. Guarniera Livia
  16. Lenzi Zaira Viviana
  17. Lia Francesco, detto Ciccio
  18. Libri Domenico, detto Mimmo
  19. Malara Valeria
  20. Martino Lorenzo Pio Massimo
  21. Nunnari Dario Pietro
  22. Orlando Salvatore
  23. Palumbo Fabio Domenico
  24. Parisi Maria Lucia
  25. Pensabene Pasquale
  26. Pensabene Serena
  27. Pontari Giuseppina, detta Pinella
  28. Praticò Antonello
  29. Schipani Paola Maria
  30. Scordino Valentino
  31. Spinella Serenella, detta Gaia
  32. Tripodi Francesco

Il deposito delle liste segna l’avvio della campagna elettorale vera e propria. Da qui in avanti il confronto si sposterà sempre di più sui territori, tra quartieri, comitati, incontri pubblici e ricerca del consenso porta a porta.

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