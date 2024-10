Chi è Luca Gallo, imprenditore e presidente della Reggina

Luca Gallo, romano, classe ’70, imprenditore italiano. Parte così la biografia dell’attuale presidente della Reggina 1914 sul portale ufficiale della sua azienda: www.megholdingsrl.com

LUCA GALLO: lunga gavetta e tanti sacrifici

Nato e cresciuto nel quartiere popolare di Primavalle a Roma, figlio di Egidio Gallo, falegname e Michela casalinga, ha origini calabresi e da subito conosce la precarietà di condizioni economiche non brillanti. Compiuti i 15 anni, si mette subito in gioco aiutando il papà nella bottega di famiglia e respira l’amore di chi con umiltà e sacrificio non si arrende alle difficoltà.

Inizia il suo percorso professionale giovanissimo prestandosi ai lavori più diversi, in tutti si impegna e riesce, impara a fare il vetraio e a servire ai tavoli, ma anche seguendo le impronte del padre a restaurare mobili.

1989 – Non smettendo mai di lavorare, consegue con ottimi risultati il diploma sviluppando un amore per l’arte e la storia ed appassionandosi alla lettura.

È il momento in cui emerge la sua spiccata capacità imprenditoriale. Non può immaginarsi senza lavoro, non può restare fermo ad aspettare e si inventa un lavoro. Alza il telefono e si cerca i suoi primi clienti, un cameriere per un locale in centro, un lavapiatti per un amico ristoratore.

In poco tempo la sua diventa una realtà importante nella gestione e fornitura del personale, non si ferma, ha capito il meccanismo per crescere, con la stessa passione, umiltà e ambizione di sempre. I primi mesi sono i più duri, si arriva a malapena a coprire le spese, ma i lavori continuano ad entrare.

L’inizio della scalata verso il successo

Nel 2010 nasce la M&G multi servizi, poco più di 30 metri quadrati e tanto tanto lavoro, un lavoro che non conosce la differenza tra il giorno e la notte e che non va mai in malattia o in ferie. Un lavoro però che in un paio di anni raggiunge numeri e risultati importanti, da 0 a 500 soci lavoratori sotto la guida del Dr. Gallo.

L’ufficio è ormai stretto, il lavoro aumenta, la professionalità anche, la M&G lavora su tutto il territorio nazionale e nascono l’area legale e quella della consulenza del lavoro, l’ufficio di ricerca e selezione del personale.

Nel 2014 si cambia ufficio, si corona un sogno, 500 metri quadrati al servizio di piccole e medie imprese e di chi cerca lavoro, professionisti di ogni genere al lavoro per un’emergenza che non conosce fine.

Ormai non si ferma più, conosce il segreto per crescere e lo mette in pratica quotidianamente.

Nel 2015 apre nuove filiali, in poco tempo a Firenze, Milano, Torino, Bologna, Verona, significato particolare per le sue origini e la sua famiglia ha l’apertura di una sede a Cosenza, ma continua con Perugia, Bari e Udine.

La costanza e l’impegno del Dott. Gallo trasformano la M&G in una società leader a livello nazionale, con un valore aggiunto, è completamente italiana.

La consacrazione

Nel 2016 due eventi evidenziano il successo della scommessa fatta:

la M&G diventa una grande azienda dove viene eletto Presidente e Amministratore delegato il suo fondatore, Dott. Luca Gallo;

Adesso la sede amministrativa della Società si trova in un locale di oltre 3.000 metri quadrati, dove svolgono la loro attività lavorativa oltre 150 persone tra responsabili, impiegati amministrativi, avvocati, consulenti del lavoro, professionisti di tutti i settori, tutti con un unico obiettivo: la grande famiglia M&G.

LUCA GALLO e il calcio: l’acquisizione della Reggina

Con questo breve comunicato apparso nella pagina ufficiale della Reggina 1914 il 21 dicembre del 2018, prende il via l’avventura di Luca Gallo al comando del club amaranto: