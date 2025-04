Eltò Group protagonista dell’hairstyling d’avanguardia: nuovo appuntamento formativo con Goldwell

Nel mondo dell’hairstyling, anticipare le tendenze non è solo un privilegio, ma una responsabilità. Per questo Eltò Group, punto di riferimento a Reggio Calabria per stile e innovazione, ha scelto di aderire al percorso formativo internazionale “Set the Tone 2025” promosso da Goldwell. Un’esperienza immersiva che accompagna i professionisti del settore lungo un viaggio fatto di ispirazione, colore e tecnica.

Il salone, guidato da Tony Attinà, parteciperà attivamente alle giornate formative organizzate nelle accademie italiane, dove si esploreranno i trend globali, le collezioni stagionali e le tecniche più evolute per creare servizi personalizzati e al passo coi tempi.

ORANGE GLOW: il colore dell’anno che accende lo spirito del 2025

Il cuore pulsante del percorso formativo è senza dubbio Orange Glow, eletto Color of the Year da Goldwell. Una tonalità intensa, calda, multidimensionale, che rappresenta un equilibrio perfetto tra le atmosfere pacifiche di Enchanted Solace, la libertà espressiva di Rebel Fusion e il tocco sofisticato di Nocturnal Glam.

Orange Glow evoca bellezza, energia e raffinatezza. È il colore che cattura lo spirito dinamico del nuovo anno, capace di riflettere l’identità profonda di chi lo indossa e trasformare ogni look in una dichiarazione di stile.

“È una tonalità che si fa sentire, ma con eleganza. Rappresenta esattamente ciò che vogliamo offrire in salone: emozione, tendenza e personalità,” raccontano i professionisti di Eltò Group.

ENCHANTED SOLACE: il lusso delicato dell’introspezione

Tra i trend più suggestivi del 2025, Enchanted Solace rappresenta una vera rivoluzione emozionale nel mondo dell’hairstyling. Non si tratta solo di colori, ma di stati d’animo, emozioni, atmosfere. Questo concept trasporta clienti e professionisti in un universo estetico intimo, dove la bellezza è vissuta come cura, consapevolezza e empatia.

Le nuance sono latte, pastello, opalescenti, scelte non per colpire l’occhio, ma per accarezzare l’anima. Il risultato? Look che comunicano delicatezza, introspezione e un’eleganza sussurrata ma potente. Enchanted Solace è il trend perfetto per chi cerca armonia, per chi vuole sentirsi bene non solo fuori, ma anche dentro.

In salone, il team Eltò saprà interpretare queste suggestioni con servizi su misura, pensati per rispecchiare l’essenza di ogni cliente attraverso colori che rassicurano, abbracciano, elevano.

CHAI BLENDING: quando il biondo diventa emozione multisensoriale

Non è solo una tecnica, è un rito di bellezza: il Chai Blending si impone come la nuova frontiera della schiaritura personalizzata, capace di armonizzare il colore con l’incarnato, lo stile e la personalità di ogni donna.

Ispirata alle calde infusioni di tè chai, questa metodologia permette di ottenere risultati naturali, avvolgenti e multidimensionali. Il segreto? La perfetta combinazione tra sfumature delicate e formule su misura che valorizzano ogni carnagione con eleganza e intensità.

Le proposte di Chai Blending sono:

Chocolate Chai Latte – speziato e profondo, ideale per carnagioni calde;

– speziato e profondo, ideale per carnagioni calde; Vanilla Chai Latte – cremoso e freddo, perfetto per pelli chiare e nordiche;

– cremoso e freddo, perfetto per pelli chiare e nordiche; Toffee Chai Latte – goloso e luminoso, pensato per chi ama i riflessi dorati.

Con questa tecnica, Eltò Group non proporrà semplicemente un colore, ma un vero servizio di consulenza visiva ed emozionale, dove la cliente viene accompagnata in un percorso su misura, pensato per esaltare la sua unicità con delicatezza e raffinatezza. valorizzando ogni tipo di pelle e creando un effetto su misura, naturale e raffinato.

Un viaggio tra colore, moda e tecnica

Il programma Set the Tone 2025 non è solo un aggiornamento professionale, ma un’esperienza trasformativa. Le giornate formative che vedranno coinvolto il team di Eltò Group rappresentano un’opportunità per portare in salone non solo nuove tecniche, ma anche una visione rinnovata del mestiere di parrucchiere.

Guidati dal Goldwell Artistic Team Italia e da stilisti internazionali, i partecipanti esploreranno collezioni come Rebel Fusion e Nocturnal Glam, che introducono look più audaci, brillanti, sperimentali. Il tutto senza perdere di vista l’obiettivo centrale: offrire servizi sempre più sartoriali, ispirati e innovativi.

Eltò Group, dove la formazione incontra la passione

Con la partecipazione a Set the Tone 2025, Eltò Group dimostra ancora una volta la volontà di investire nella formazione continua, nella creatività e nella qualità. Un impegno che si riflette in ogni taglio, in ogni colore, in ogni sorriso soddisfatto dei clienti.

Con Eltò Group, il 2025 è già colore, tendenza e trasformazione.

Maggiori informazioni

Per restare aggiornati sulle novità di Eltò Group e scoprire i servizi esclusivi disponibili in salone, visita il sito www.elto-parrucchieri.it e segui la pagina Instagram per ispirazioni e anticipazioni sulle nuove tendenze del 2025.