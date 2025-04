Referendum sulla cittadinanza: Più Europa promuove un incontro a Reggio

"Un’occasione importante per discutere di un tema troppo spesso caduto nel dimenticatoio" l'invito del coordinatore Santisi

Il Coordinamento cittadino di Più Europa organizza, per sabato 26 aprile alle ore 16:00, un’importante iniziativa pubblica a sostegno del Sì al referendum sulla cittadinanza. L’evento si terrà a Reggio Calabria presso lo Xero Hub di Catona, sito in Via Nazionale 174/G, e vedrà la partecipazione di esponenti politici, rappresentanti di associazioni e movimenti della società civile, uniti dalla volontà di promuovere una cittadinanza più giusta e inclusiva.

Interventi dei protagonisti dell’iniziativa

Interverranno, tra gli altri, Antonella Soldo, Coordinatrice Nazionale del Referendum Cittadinanza e Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il messaggio del Coordinatore cittadino Antonino Santisi

“E’ un’occasione importante per discutere di un tema troppo spesso caduto nel dimenticatoio a causa di una classe dirigente priva di contenuti che non si occupa delle questioni centrali del nostro Paese come la cittadinanza,” dichiara il coordinatore cittadino Antonino Santisi.

“Nonostante il coordinamento cittadino sia nato da pochi giorni, abbiamo inteso chiamare a raccolta tutte le forze politiche e associative che sostengono il referendum per discuterne assieme. E’ a loro che va il nostro ringraziamento: per la presenza costante sul territorio, per la passione con cui animano il dibattito politico e perché fanno proprie battaglie di libertà che distinguono sempre il nostro impegno a favore della collettività”.

Le finalità del referendum e la discussione sui diritti

Durante l’incontro verranno illustrate le finalità del referendum, che mira a ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale necessario per richiedere la cittadinanza italiana. L’evento sarà un’occasione per discutere di diritti, democrazia e partecipazione, e per costruire una mobilitazione ampia a favore del cambiamento.

Il Coordinamento Cittadino di Più Europa Reggio Calabria invita tutti a partecipare per un dibattito fondamentale per la nostra società.