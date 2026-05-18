Tennis, una piccola guerriera reggina insieme al campione Sinner
"Di Polistena la bimba portafortuna del campione Jannik Sinner. Si chiama Sofia ed è la nostra piccola grande combattente", le parole del sindaco Tripodi
18 Maggio 2026 - 19:19 | Redazione
“È di Polistena la bimba portafortuna del campione Jannik Sinner vincitore degli internazionali di tennis a Roma. Si chiama Sofia ed è la nostra piccola grande combattente. Forza campioni”. Cosi il sindaco di Polistena Michele Tripodi sui social.
E’ quindi della provincia reggina la piccola che ha accompagnato il campione azzurro reduce dall’ennesima vittoria, questa volta imponendosi agli Internazionali di Roma.
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