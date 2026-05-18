Elezioni a Reggio, il ministro Zangrillo: ‘Cannizzaro la persona giusta per voltare pagina’

'Da Cannizzaro ho imparato la politica autentica, tornerò a Reggio per festeggiare la sua vittoria. I fondi per le circoscrizioni ? Ci sono', le parole del Ministro

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, a Reggio Calabria per sostenere la candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro. Nel corso del punto stampa nella segreteria politica del candidato del centrodestra, Zangrillo ha legato il proprio intervento a due temi centrali: il rilancio della città e il funzionamento della macchina amministrativa.

“Per me è un piacere essere qui a Reggio– ha esordito il ministro – perché Ciccio Cannizzaro è un amico vero, autentico, ed è una persona che considero fondamentale per il rilancio di questa città”.

Poi il riferimento diretto alla condizione della città:

“Reggio Calabria è una città meravigliosa, che merita un’amministrazione diversa rispetto a quella che ha avuto fino ad oggi. Quando leggo le classifiche sulla qualità della vita e vedo che Reggio è agli ultimi posti, quando vedo che in termini di capacità amministrativa questa città arranca, penso che una città con virtù e talenti come Reggio Calabria non meriti questo”.

“Reggio ha bisogno di voltare pagina”

“Sono qua perché, come ministro per la Pubblica Amministrazione, ho il dovere di essere presente per sostenere la candidatura di una persona che secondo me ha le caratteristiche per dare risposte opportune a questa città”.

Per il ministro, la scelta di candidarsi non deve essere letta come una corsa alla “poltrona”, ma come assunzione di responsabilità.

“La politica non è fatta di parole, non è fatta di promesse. La politica, come tutte le cose della vita, è fatta di cose che accadono. Quando si decide di mettersi a disposizione per la propria città, la consapevolezza deve essere quella di assumersi una grande responsabilità per migliorare le condizioni del proprio territorio e della propria gente”.

Da qui il passaggio sul voto e sulla scelta delle persone chiamate ad amministrare:

“Ricoprire una posizione non significa soltanto prendere voti. Significa essere attrezzati per ricoprire adeguatamente quella posizione. Reggio ha bisogno di voltare pagina”.

Il nodo della macchina amministrativa

Il cuore dell’intervento di Zangrillo è stato dedicato alla pubblica amministrazione. Secondo il ministro, la prima sfida per Reggio sarà dare qualità e forza agli uffici comunali.

“Voltare pagina significa innanzitutto dare qualità alla macchina amministrativa. Una città complessa come Reggio ha bisogno di un’amministrazione che funzioni”.

Zangrillo ha poi collegato questo tema alla propria esperienza di governo:

“Quando sono arrivato alla guida del Dicastero, la prima cosa di cui mi sono occupato sono state le persone. Le organizzazioni funzionano quando le persone che vi lavorano sono messe nelle condizioni di amare il loro lavoro, di sviluppare orgoglio e senso di appartenenza”.

Secondo il ministro, Cannizzaro ha dimostrato negli anni una capacità precisa: quella di mettere al centro le persone. “Ho colto la sua capacità di puntare sulle persone, di conoscerle, di cogliere gli aspetti qualificanti di ciascuno, di aiutarle e di metterle nelle condizioni di operare al meglio. Questo è quello che deve fare un sindaco”.

“Sostegno dal Ministero per accelerare i processi”

Zangrillo ha annunciato l’intenzione di accompagnare, in caso di elezione, un percorso di miglioramento della macchina amministrativa reggina.

“Il rapporto tra amministrazione centrale e territori è fondamentale per dare risposte ai problemi. Le amministrazioni territoriali hanno problemi di risorse economiche, di risorse umane e di formazione”.

Poi l’impegno: “Ho intenzione di garantire al sindaco Ciccio Cannizzaro, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, un intervento per accelerare il processo di miglioramento della macchina amministrativa di Reggio. L’obiettivo è mettere a disposizione un plotone di risorse umane attrezzato per dare risposte alla città”.

Formazione, digitale e intelligenza artificiale

Il ministro ha poi richiamato il tema della formazione nella pubblica amministrazione, inserendolo nel contesto della trasformazione digitale.

“Viviamo un’epoca complessa. È l’epoca della trasformazione digitale, dell’intelligenza artificiale. Abbiamo la necessità di migliorare la nostra capacità di dare risposte ai cittadini e questi strumenti ci devono aiutare”.

Zangrillo ha ricordato il lavoro già avviato a livello nazionale con portali digitali e luoghi fisici dedicati alla formazione delle amministrazioni territoriali.

Tra questi, ha citato la Sna con sede a Reggio Calabria:

“Ha già superato la fase di rodaggio e opera in continuità. Beneficia della collaborazione delle associazioni di categoria, del sistema delle imprese e dell’università. È un luogo fondamentale per le persone della pubblica amministrazione”.

Il ministro ha parlato anche di un protocollo in fase di elaborazione, con il coinvolgimento di Formez.

“Darà la possibilità alla città di Reggio e agli amministratori di Reggio di avere una formazione dedicata. Tutte le persone dell’amministrazione comunale che vorranno implementare capacità e conoscenze avranno a disposizione uno strumento straordinario, qui in città”.

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“Ho imparato da Cannizzaro cosa significa fare politica vera”

Nella parte finale del suo intervento, Zangrillo ha tracciato anche un profilo personale e politico di Cannizzaro.

“Io lavoro come politico da otto anni. Quando sono arrivato in Parlamento ho osservato le persone con più esperienza per capire cosa significasse fare il parlamentare”.

Ci sono diversi modi di interpretare il ruolo. C’è chi va a Roma a schiacciare bottoni, chi va a Roma per scappare dai problemi del proprio territorio, e chi invece sta a Roma per portare i problemi del proprio territorio e trovare le risposte. Questo l’ho imparato osservando Ciccio Cannizzaro”.

Zangrillo ha definito Cannizzaro “un parlamentare vero”.

“È una persona accessibile, che risponde sempre, che si fa trovare. Quando va in commissione per portare a casa risultati per la Calabria si trasforma in un leone, gli viene la criniera e combatte finché non porta a casa i risultati

Se Cannizzaro può ambire a fare il Ministro? Se pensiamo a certi Ministri in passato, lui potrebbe fare il Presidente della Repubblica. Può sicuramente ambire a risultati istituzionali importanti.

Io sarò qui a festeggiare la sua vittoria, ma soprattutto sarò in contatto con Ciccio nei prossimi mesi. Il mio obiettivo è dare tutto il supporto possibile per una risposta reale e concreta ai problemi di Reggio e farla tornare ad essere quello che merita: una delle regine del nostro Paese e del nostro Sud”.”, ha affermato Zangrillo.

In chiusura, Zangrillo (rispetto ad una domanda posta dai cronisti) si è soffermato anche sul tema delle circoscrizioni, rispondendo a quello che era stato l’intervento del sindaco f.f. Battaglia, il quale aveva dichiarato che il Comune aveva dovuto inserire i fondi per le circoscrizioni dal bilancio, visto che quelli dell’emendamento Cannizzaro non erano arrivati.

‘I fondi assolutamente ci sono. Fanno parte di un emendamento Cannizzaro che è diventato legge, sono disponibili’, le parole di Zangrillo.