Reggina, luci al Granillo. Si lavora sul tabellone

Un altro impegno della gestione Gallo sta per essere portato a termine

Siamo vicini ad un’altra promessa pronta per essere mantenuta. Dall’esterno dello stadio Granillo si intravedono gli interventi sul tabellone dello stadio, così come aveva garantito il presidente Luca Gallo.

Un tabellone fermo da tantissimi anni e che sta per essere messo nuovamente in funzione. Sarà un altro colpo d’occhio piacevole, dopo l’ondata di tifosi che hanno invaso le gradinate del Granillo in occasione della gara interna contro il Catanzaro.