Salvato dai Vigili, il sig. Nicola torna a ringraziarli: ‘Coraggio e umanità che non dimenticherò mai’

Dopo tre mesi dall’incidente, il Sig. Loduca Nicola fa visita ai Vigili del Fuoco di Lamezia Terme per ringraziarli: “Mi avete salvato la vita”

Nella serata di ieri, il signor Loduca Nicola, sopravvissuto a un grave incidente stradale avvenuto il 17 aprile scorso in località Spartà, nel comune di Lamezia Terme, ha fatto visita al distaccamento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede di Lamezia Terme, per esprimere la propria riconoscenza a chi, con coraggio e prontezza, ha contribuito a salvargli la vita.

Dopo oltre tre mesi trascorsi tra terapia intensiva, interventi chirurgici e riabilitazione, Nicola ha voluto incontrare di persona i soccorritori, consegnando loro una targa commemorativa con parole di profonda gratitudine:

“Ai Vigili del Fuoco, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutto il vostro team per l’intervento che ha salvato la mia vita. In un momento di grande paura e pericolo, avete dimostrato un coraggio, una prontezza e un’umanità che non dimenticherò mai. Il vostro lavoro quotidiano richiede forza, sacrificio e dedizione, ma per chi, come me, è stato salvato da voi, significa molto di più: significa una seconda possibilità. Grazie per il vostro impegno instancabile, per aver messo a rischio la vostra incolumità per proteggere la mia. Non ci sono parole sufficienti per esprimere quanto io vi sia riconoscente. Con profondo rispetto e gratitudine. Loduca Nicola”