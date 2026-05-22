Calciomercato Nissa: la strategia di Giovannone per la costruzione della nuova squadra

La Nissa programma il futuro e mette subito i primi tasselli in vista della prossima stagione. Dopo il successo nei playoff del girone I di Serie D, il club giallorosso guarda avanti con ambizione, tra conferme importanti e prospettive che il patron spera possano portare al professionismo attraverso i ripescaggi.

La società ha infatti ufficializzato la permanenza in panchina di Francesco Di Gaetano, protagonista dell’ottimo finale di stagione. Una scelta nel segno della continuità, fortemente voluta dalla dirigenza, che punta a ripartire dal lavoro svolto negli ultimi mesi.

Leggi anche

Contestualmente è arrivata anche la nomina del nuovo direttore sportivo: sarà Lorenzo Giovannone a guidare le prossime operazioni di mercato. Al giovane dirigente il compito di costruire una rosa competitiva e pronta ad affrontare qualsiasi scenario.

In casa Nissa, infatti, si lavora su un doppio binario. Da una parte la Serie D, dall’altra la speranza di un ripescaggio in Serie C, ipotesi complicata ma che spinge il club a programmare con largo anticipo.

Il messaggio del patron Giovannone

“Cari tifosi, siamo felici di aver riconfermato Di Gaetano, ha fatto un lavoro straordinario. A lui e al ds il compito di costruire una squadra che possa fare bene sia in caso di Serie D che di Serie C”.