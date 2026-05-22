Proposta per l’acquisizione della Reggina: le parole dell’imprenditore Matt Rizzetta

Le parole non chiudono il caso. Anzi, lo tengono più vivo che mai. Matt Rizzetta è tornato a parlare attraverso i propri canali social dopo settimane di indiscrezioni che lo collegano alla Reggina.

Un intervento breve, ma sufficiente per alimentare il dibattito attorno ad una possibile operazione legata al club amaranto. Dopo le smentite iniziali, le voci su un fondo interessato, il ruolo da intermediario attribuitogli e le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Alfredo Pedullà su una proposta ufficiale già presentata, Rizzetta ha deciso di dire la sua:

“Il Campobasso si iscriverà tranquillamente in terza serie nazionale per la prima volta in 50 anni e non lo farà mica solo per partecipare… Su altre cose, sono tutte molto riservate e molto premature, non dipendono da me”, ha scritto su Instagram.

Una frase che, inevitabilmente, alimenta ulteriormente l’attenzione della piazza reggina. Perché se da un lato il presidente del Campobasso FC ha voluto rassicurare il proprio ambiente confermando programmi ambiziosi per la Serie C, dall’altro non ha smentito in maniera netta l’interessamento verso la Reggina.

Anzi, il riferimento alla “riservatezza” e soprattutto il passaggio “non dipendono da me” sembrano confermare l’esistenza di interlocuzioni in corso con altri soggetti coinvolti nell’eventuale operazione. Un messaggio che lascia aperti diversi scenari e che continua ad alimentare curiosità e aspettative attorno al futuro del club amaranto. La sensazione è che la vicenda sia tutt’altro che chiusa.