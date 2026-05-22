Cadi Futura, Pizetta: ‘Servono 4 gol, nulla è impossibile’

Cambia tutto, ma la voglia di crederci no. La Cadi Antincendi Futura si prepara alla battaglia decisiva e lo fa con un annuncio importante: si cambia campo. A parlare è il collaudato e vincente calcettista, ErielPizetta, che ha acceso l’entusiasmo della vigilia con un mix di realismo e fiducia incrollabile.

“La novità è che cambiamo campo”, ha esordito Pizetta. Una decisione che porta con sé la curiosità di calcare un parquet inedito, il Palacalafiore. Alla domanda se abbia già avuto modo di allenarsi a Pentimele, la risposta è secca: “No, no, è la prima volta. Sono andato a vedere la Domotek: un palazzetto pazzesco, con una capienza enorme. Sarà una bellissima esperienza. C’è tantissima voglia di fare grande lo sport ma una disciplina deve sostenere l’altra. Se camminiamo insieme, guadagnano tutti. Ora tocca a noi”.

Il dato che fa tremare i polsi è il passivo da ribaltare: servono quattro gol. Pizetta non usa giri di parole: “Serve crederci, serve combattere contro Giovinazzo. Nulla è impossibile in questa disciplina. Non possiamo mollare fino all’ultimo secondo. Non sarà facile, ma ci stiamo preparando al meglio per lasciare il 100% in campo e provarci fino all’ultimo”.

Il pensiero corre anche ai più piccoli e all’intero movimento calcistico cittadino. “Vedremo tutti i ragazzi della scuola calcio Futura e delle scuole vicine – ha concluso Erie Pizetta – perché spazio ce n’è. Questa volta ci sarà spazio per tutti, anche per chi gioca al Palacalafiore. Sarebbe un bel testimone per aggregare sempre più bambini. L’invito è a tutte le società: venite al palazzetto, spingete la squadra. È uno spot fantastico per Reggio Calabria, una vetrina importantissima per il calcio a cinque. Sarà decisivo”.