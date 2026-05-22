Si è concluso il corso in Direzione e Management delle Società di Calcio

Si è conclusa con grande partecipazione la prima edizione del Corso in Direzione e Management delle Società di Calcio, accreditato FIGC e valido per l’accesso all’esame di Direttore Sportivo presso Coverciano.

Un percorso formativo di grande valore e di alto profilo, reso possibile grazie al contributo di relatori di fama nazionale e internazionale, che hanno condiviso competenze, esperienze e visione con tutti i corsisti.

“Un sentito ringraziamento all’Università eCampus per avermi affidato la direzione del corso e riconosciuto al mio Polo di Studi l’esclusiva nazionale“, le parole di Giandomenico Stilo direttore del Corso.

Tra i presenti all’evento conclusivo: il Magnifico Rettore, Enzo Siviero, la componente del CDA dell’Ateneo, Rita Neri, il Presidente della Lega di Serie B, Paolo Bedin, il Vicepresidente ADISE Gabriele Martino, il Presidente ADICOSP Alfonso Morrone, il Vicepresidente della Commissione FIGC degli Agenti Sportivi, Mario Vito Assennato ed il Presidente M.S.A., Fabio Pagliara.

Un progetto che conferma quanto la formazione qualificata sia oggi centrale nello sviluppo del management calcistico moderno. E si è già pronti per la II edizione.