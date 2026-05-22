Calciomercato, saluta Distratto: la lunga lettera del terzino sinistro ai tifosi amaranto

Una stagione partita non benissimo sotto la gestione Trocini per poi cambiare radicalmente nel momento in cui la squadra è stata affidata a Torrisi. Un redimento spesso sopra la media, tanto da diventare perno fondamentale nell’undici titolare, oltre che per la sua bravura anche per lo status di Under. Da giorni si parla di un suo possibile trasferimento in categoria superiore (Cavese), intanto attraverso i social è arrivato il saluto:

Il saluto di Distratto

“Cari tifosi amaranto, purtroppo questa stagione non è finita come speravamo e questo fa male; fa male a me ma sopratutto a voi tifosi, che questa maglia rappresenta vita. Sono arrivato a Reggio con la massima umiltà e rispetto per questi colori, con la consapevolezza vincere sarebbe stato l’unico obiettivo.

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Non ci siamo riusciti e mi dispiace, ma questi mesi in questa città meravigliosa, in questo stadio storico, con questa tifoseria da brividi, personalmente rappresentano una vittoria. Una crescita personale, umana e sportiva che porterò sempre dentro, una tappa che auguro a ogni calciatore. Ringrazio in primis tutte le persone che hanno lavorato “dietro le quinte”, la dirigenza, lo staff, ed infine i miei compagni che porterò sempre nel cuore.

In questa vita si vive anche di emozioni, ed io in questi mesi ne ho vissute tante Nei miei occhi ci sono le vittorie e i festeggiamenti sotto la curva, ma anche la delusione nei vostri volti dopo le sconfitte, e questa è l’unica nota dolorosa. Reggio merita altri palcoscenici, e son sicuro che da avversari o nuovamente con la maglia amaranto ci rincontreremo presto in categorie più prestigiose. Grazie Reggio, grazie reggini, la Reggina da oggi avrà un tifoso in più. Non so come, non so quando, ma ritorneremo”.