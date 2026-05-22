City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Basket: ‘Il razzismo non appartiene a Reggio Calabria’

Il Supporters Trust condanna ogni forma di odio dentro e fuori dal parquet

22 Maggio 2026 - 17:43 | Comunicato

Il Supporters Trust prende con assoluta fermezza le distanze dalle ignobili frasi razziste pronunciate durante Gara-3 dei quarti di finale Playoff tra Viola Reggio Calabria e Barcellona Basket da un soggetto sconosciuto agli ambienti sportivi reggini, ripreso nelle immagini successivamente diffuse sul web.
Non esistono attenuanti, non esistono giustificazioni, non esistono zone grigie: chi utilizza il razzismo come linguaggio non appartiene alla nostra cultura sportiva, non rappresenta la città di Reggio Calabria e non può trovare alcuno spazio all’interno di un palazzetto che da sempre vive di passione, appartenenza e rispetto.
Nel 2026 assistere ancora a scene simili rappresenta una sconfitta civile prima ancora che sportiva. Reggio Calabria ha sempre respinto ogni forma di discriminazione e continuerà a farlo senza ambiguità e senza ipocrisie. Il PalaCalafiore è e deve restare un luogo “sacro” dello sport, non una vetrina per ignoranza, odio e barbarie verbale.
Allo stesso tempo, respingiamo con identica durezza anche gli insulti razziali rivolti dal tifo organizzato sia a Barcellona che a Reggio Calabria ai nostri atleti Laganà e Marangon durante il match in cui è stata utilizzata la parola “zingaro” con valenza discriminatoria. Il rispetto non può essere invocato a convenienza: chi pretende civiltà deve essere il primo a praticarla.
Lo sport non può diventare terreno di scontro tossico né palcoscenico per frustrati in cerca di visibilità. Il basket appartiene ai tifosi veri, a chi sostiene la propria squadra con passione e dignità, non a chi infanga intere comunità con comportamenti miserabili.
Il Supporters Trust continuerà a difendere i valori autentici dello sport: inclusione, rispetto, aggregazione e appartenenza. Tutto il resto non ci rappresenta e non rappresenterà mai Reggio Calabria.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Pallacanestro ViolaReggio Calabria Basket

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?