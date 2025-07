Lido dei ritardi, il Comune ci riprova: nuova manifestazione per la gestione estiva

Lido Comunale di Reggio Calabria, riparte la procedura per l’assegnazione della gestione estiva. Dopo il primo tentativo andato a vuoto, il Comune ha approvato nei giorni scorsi una nuova delibera che supera i limiti precedenti e apre la manifestazione di interesse a tutti i soggetti interessati, non più solo alle cooperative sociali.

La precedente manifestazione di interesse aveva visto la partecipazione di quattro soggetti, ma nessuno di questi aveva poi formalizzato l’offerta. “Un vero dispiacere – commenta l’assessore comunale Carmelo Romeo ai microfoni di CityNow – soprattutto perché le condizioni erano vantaggiose, con un importo esiguo di circa 1.700 euro al mese e pochi oneri accessori come il servizio bagnini. Ogni giorno ricevo mail da cittadini reggini interessati alle cabine, ma purtroppo nessun soggetto ha formalizzato l’offerta”.

La nuova manifestazione scadrà lunedì 21 luglio. L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: assegnare rapidamente l’area già agibile e partire nei giorni successivi, qualora arrivassero proposte congrue e tempestivamente formalizzate.

Sul fronte dei lavori, restano attivi due cantieri distinti, fondamentali per la riqualificazione complessiva del Lido. Si tratta di interventi finanziati con 2,5 milioni di euro, a cui si aggiungono i 3 milioni derivanti da un emendamento dell’onorevole Cannizzaro. I cantieri interessano principalmente le aree a nord rispetto a quelle già riqualificate e fruibili. “Fra un anno avremo una parte importante del Lido completamente fruibile”, assicura Romeo.

A tutela dell’area, inoltre, il Comune ha già attivato un servizio di vigilanza fissa che ha messo fine agli atti vandalici e alle intrusioni che avevano segnato il passato recente di questo storico luogo balneare.

Intanto prosegue anche l’interlocuzione con privati interessati a investire nell’intera riqualificazione del Lido attraverso forme di partenariato pubblico-privato. “Con uno dei soggetti interessati abbiamo fatto passi avanti – conferma Romeo – con lo scambio di ulteriore documentazione tecnica. Si tratta di un’interlocuzione concreta e reale, anche se sappiamo che questi percorsi sono complessi e richiedono tempo. Attendiamo proposte con progetti dettagliati e piani economici”.

L’ambizione, ribadisce l’Amministrazione attraverso le parole di Romeo, è quella di riportare il Lido Comunale di Reggio Calabria ai fasti di un tempo, rendendolo finalmente uno spazio pubblico curato e accessibile, pronto ad accogliere cittadini e turisti.

In poche parole, la bella cartolina della città, amata da tutti i reggini e principale biglietto da visita per i turisti. Anche per il 2025 però, l’appuntamento è per l’anno prossimo…