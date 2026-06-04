Comune di Reggio, Battaglia saluta da sindaco: ‘Esperienza che porterò sempre nel cuore’

"Dai banchi dell'opposizione continuerò a servirla con lo stesso impegno e la stessa passione che hanno guidato il mio percorso politico finora", le parole di Battaglia

“Oggi si chiude un’esperienza che porterò sempre nel cuore. In questi cinque mesi ho avuto l’onore e il privilegio di servire Reggio Calabria come Sindaco facente funzioni. Un incarico che ho vissuto con senso di responsabilità, dedizione e, soprattutto, profondo amore per la nostra città”. Il sindaco f.f. Mimmo Battaglia, attraverso i social, ha salutato e ringraziato i cittadini.

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“Sono stati mesi intensi -prosegue Battaglia- che ci hanno visti affrontare sfide importanti ma anche condividere momenti di crescita e di socialità. Ho cercato di svolgere questo compito con umiltà e ascolto, pensando soprattutto al bene della città.



Voglio ringraziare tutti quelli che,in questo periodo, mi hanno fatto sentire il loro affetto, la loro vicinanza e il loro sostegno. Ho incontrato persone straordinarie e generose nei quartieri, nelle associazioni, tra le istituzioni e nei luoghi di lavoro e nelle tante iniziative che hanno animato la città.

Da ciascuno ho ricevuto parole di incoraggiamento, suggerimenti e attestati di fiducia. Ogni volto, ogni stretta di mano la porterò sempre dentro di me con grande affetto.



Per questo sento il dovere di dire semplicemente: grazie. Grazie a Reggio Calabria, ai dipendenti comunali, allo staff che mi ha accompagnato, alle forze dell’ordine, al mondo del volontariato, dell’associazionismo e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere migliore questa città.



Ringrazio la mia famiglia, discreta e premurosa, che mi supporta sempre. Dai banchi dell’opposizione continuerò a servirla con lo stesso impegno e la stessa passione che hanno guidato il mio percorso politico finora.



Reggio è, e sarà sempre, nel mio cuore. Vi abbraccio”, conclude l’ormai ex sindaco f.f.